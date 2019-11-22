《盤後部署》港股悶市窄幅上落，料續２６５００點爭持

《經濟通通訊社２２日專訊》美股隔晚（２１日）回吐，亞洲股市今日則普遍造好，恆指高

開逾百點，其中油股受到隔晚油價反彈影響，中海油（００８８３）升１﹒５％；食品股表現榮

辱互見，旺旺（００１５１）回吐１﹒４％，為表現最差藍籌；萬洲（００２８８）則高收

１﹒９％，為表現最佳藍籌。最終恆生指數收２６５９５，升１２８點或升０﹒４８％，主板成

交６７２﹒１２億元跌近１１％。國企指數報１０５０６，升５５點或升０﹒５４％。

內地Ａ股走弱，上證綜合指數報２８８５點，跌１８點或跌０﹒６３％；深證成分指數報

９６２６點，跌１４７點或跌１﹒５１％。兩市合共成交逾４７００億元人民幣。



＊高盛指明年仍債跌股升，美銀指美國不需負利率＊



正當環球經濟面對逆風之際，大行高盛則大派定心丸，該行預料全球經濟及企業盈利在

２０２０年漸趨穩定，而債券亦會遇到熊市。該行認為，來年一系列周期性敏感資產都會有上升

空間，主要因為各央行進行寬鬆的貨幣政策，為股票及債券市場在２０１９年打好底子，相信美

國和新興市場的周期性股票仍會上升，而美國十年國債孳息率料回升至２﹒２５％，不過對美元

構成一定壓力，但相信跌幅限制在２％左右。雖然高盛似乎有正面看法，但同時亦「帶定頭盔」

，並指現時也看到大量風險，雖然明年對大市看好，但料升幅可能有限。

美國總統特朗多次強調美聯儲需要減息，惟美銀行政總裁Ｂｒｉａｎ Ｍｏｙｎｉｈａｎ在

一個活動中表示，由於美國經濟強勁，利率保持正值，該行對此表示滿意，並認為根本不需要負

利率，他認為目前美國經濟正以２％保持增長，已經跑贏其他經濟體。他指出，其他國家面對經

濟增長困難，因此轉向了負利率，但事實證明了這個策略未見成效。早前特朗普在紐約經濟俱樂

部上發表講話，並開玩笑指市場需要「寬鬆的資金，但聯儲局卻不許我這樣做」，並指出這種策

略令到美國處於競爭劣勢。



＊港股短期欠缺催化劑，留意區選或惹來示威衝突＊



隨著本港政治事件緩和，港股似乎跌勢喘定，但周日（２４日）為區議會選舉，市場預料可

能出現不同的示威衝突。港股近幾日似乎進入窄幅上落格局，預料恆指短期在２６５００點關口

爭持。值得關注的是，阿里巴巴（０９９８８）招股上市抽緊市場資金，港股成交轉淡靜，且政

治局勢難以觸摸，建議投資者切勿對政治市「估邊」，否則容易「好淡雙殺」，目前應以觀望為

主。（ｕｌ）

