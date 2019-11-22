《台股攻略－馮偉明》台股微升，生技股熱炒

《台股攻略》台股今日（２２日）持續遇壓，在１１６００點關口徘徊，但尾市由跌轉升，

收在１１５６６﹒８點，升８﹒５３點，成功守住十日線和月線位置，成交縮至新台幣

１０７２﹒４８億元。

生技股表現最為火熱，其中生達攻上漲停板，雃博、景岳漲逾半根停板，旭富漲４％，科妍

、和康生和國光生均漲逾２％，羅麗芬－ＫＹ、懷特、五鼎、葡萄王、中化生以及美吾華等均有

１﹒５％以上的漲幅。紡織股亦有資金追落後，聚陽、銘旺實漲約２％，如興漲逾１﹒５％，廣

越、南緯、嘉裕和儒鴻等則企穩。

科技股未見有太大沽壓，研華、統一超、寶成、南亞科、遠傳、第一金和開發金等漲逾１％

，而聯發科、大立光、廣達、台化、中華電、正新、國泰金、台達電、豐泰、南亞和亞泥等均穩

步上揚。

短線台股持續在１１５００點附近整固，隨著美中貿易協商的利淡消息出籠，台股下周有機

會突破悶局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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