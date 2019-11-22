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即市新聞

22/11/2019 16:41

《台股攻略－馮偉明》台股微升，生技股熱炒

　　《台股攻略》台股今日（２２日）持續遇壓，在１１６００點關口徘徊，但尾市由跌轉升，
收在１１５６６﹒８點，升８﹒５３點，成功守住十日線和月線位置，成交縮至新台幣
１０７２﹒４８億元。
　　生技股表現最為火熱，其中生達攻上漲停板，雃博、景岳漲逾半根停板，旭富漲４％，科妍
、和康生和國光生均漲逾２％，羅麗芬－ＫＹ、懷特、五鼎、葡萄王、中化生以及美吾華等均有
１﹒５％以上的漲幅。紡織股亦有資金追落後，聚陽、銘旺實漲約２％，如興漲逾１﹒５％，廣
越、南緯、嘉裕和儒鴻等則企穩。
　　科技股未見有太大沽壓，研華、統一超、寶成、南亞科、遠傳、第一金和開發金等漲逾１％
，而聯發科、大立光、廣達、台化、中華電、正新、國泰金、台達電、豐泰、南亞和亞泥等均穩
步上揚。
　　短線台股持續在１１５００點附近整固，隨著美中貿易協商的利淡消息出籠，台股下周有機
會突破悶局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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