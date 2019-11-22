《經濟通通訊社２２日專訊》進階發展（０１６６７）公布，預料截至２０１９年９月３０
日止六個月純利將下跌九成以上。
純利減少主要由於：１﹒期內若干初始合約金額較大之項目已完成或接近完成，對收益的貢
獻減少；２﹒公營及私營機構獲判的項目減少，乃由於香港社會事件、政治紛爭及整體經濟蕭條
所帶來的負面影響；及３﹒工程驗收及付款批核所需時間較預期延長，導致項目現金流量轉壞及
融資成本增加。
該公司預期下周四（２８日）公布業績。（ｙｋ）
22/11/2019 12:31
【企業盈警】進階發展（０１６６７）料半年純利減少逾九成
《經濟通通訊社２２日專訊》進階發展（０１６６７）公布，預料截至２０１９年９月３０
日止六個月純利將下跌九成以上。
純利減少主要由於：１﹒期內若干初始合約金額較大之項目已完成或接近完成，對收益的貢
獻減少；２﹒公營及私營機構獲判的項目減少，乃由於香港社會事件、政治紛爭及整體經濟蕭條
所帶來的負面影響；及３﹒工程驗收及付款批核所需時間較預期延長，導致項目現金流量轉壞及
融資成本增加。
該公司預期下周四（２８日）公布業績。（ｙｋ）
|FOCUS22/11/2019
【FOCUS】從雅高到WeWork 神話背後小心是浮雲
|生財有道22/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：美團待回調才止賺
|國際動態22/11/2019
美駐歐大使：按特指示 迫烏國查政敵
|中國故事21/11/2019
【駐京特寫】直擊首屆世界5G大會 展示未來智慧生活科技
|FOCUS21/11/2019
【FOCUS】侵侵歇斯底里 基辛格看好貿協
|生財有道21/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：銀娛中長線發展仍佔優
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰