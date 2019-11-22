【企業盈警】進階發展（０１６６７）料半年純利減少逾九成

《經濟通通訊社２２日專訊》進階發展（０１６６７）公布，預料截至２０１９年９月３０

日止六個月純利將下跌九成以上。

純利減少主要由於：１﹒期內若干初始合約金額較大之項目已完成或接近完成，對收益的貢

獻減少；２﹒公營及私營機構獲判的項目減少，乃由於香港社會事件、政治紛爭及整體經濟蕭條

所帶來的負面影響；及３﹒工程驗收及付款批核所需時間較預期延長，導致項目現金流量轉壞及

融資成本增加。

該公司預期下周四（２８日）公布業績。（ｙｋ）

