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22/11/2019 12:31

【企業盈警】進階發展（０１６６７）料半年純利減少逾九成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》進階發展（０１６６７）公布，預料截至２０１９年９月３０
日止六個月純利將下跌九成以上。
　　純利減少主要由於：１﹒期內若干初始合約金額較大之項目已完成或接近完成，對收益的貢
獻減少；２﹒公營及私營機構獲判的項目減少，乃由於香港社會事件、政治紛爭及整體經濟蕭條
所帶來的負面影響；及３﹒工程驗收及付款批核所需時間較預期延長，導致項目現金流量轉壞及
融資成本增加。
　　該公司預期下周四（２８日）公布業績。（ｙｋ）

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