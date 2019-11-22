《談國論企－黎偉成》銀行家三季度看經濟貸需尚穩

《談國論企》中國的銀行家對行業於２０１９年三季度的盈利及經濟景氣看法尚佳，未有為

宏觀經濟熱度續轉淡的負面影響，因貸款總體需求同比回升而環比跌幅不如上年之大。此為特朗

普是季。中美於１０月舉行的高級別經貿磋商基本達成第一階段的貿協，待簽中仍具相當變數，

相信中國以至美國各業特別是銀行家仍會慎看業務前景。



＊景氣及盈利指數環比回落卻高於預期＊



來自中國人民銀行的《２０１９年第三季度銀行家問卷調查報告》，可見行業對現況及前景

之見頗是反覆，重點有：

最惹人注目的，當然是銀行業的（一）景氣指數，於２０１９年三季度所達７０﹒２，即使

較二季度７０﹒５環比低０﹒３個百分點，但相對於２０１８年三季度所達的６７﹒５要高

２﹒７個百分點，即此數由６０的較高增長提升至更高一點的７０良性水平，可解讀為銀行家對

行業的前景感到高度信心。

此因（二）銀行業的盈利指數於２０１９年三季度持平於二季度之６６﹒７，意味由特朗普

主導的美方對華於是季度的貿戰強烈升級，亦暫無改中國銀行家對行業的發展和經營回報原有的

良性預期和信心，理由為此數相對於２０１８年三季度６６﹒９僅稍減０﹒２個百分點，是為銀

行業不斷適應、應對美方之壓，對中國境內、外經濟的業務政策的高度良好的調節。這當然受到

國務院及各部委就經濟與對外貿易的最新變異，所作出的種種政策性支持，包括人行在合理環境

底下降準，使不同類型企業得到扶持。

更重要的，是（三）銀行業的貸款總體需求相對強烈，指數於２０１９年三季度達６５﹒９

的環比無疑略減０﹒４個百分點，需要留意的是這較２０１８年三季度之數６５﹒２同比要高０

﹒７個百分點。此為美對華所掀貿戰於截至２０１９年９月份為止的種種劣行，遠較２０１８年

同期為狠為深，更為惡扁，也未減中國的銀行業貸款需求，正正反映出中國的社會經濟在受壓之

際尚保穩中有進的形態，是為相當難能可貴的表現。

貸款總體需求項下亦有良性的表現，特別是（Ｉ）製造業貸款需求指數於２０１９年三季度

達５９，環比略減０﹒４個百分點，卻比上年同期的５８﹒４高０﹒６個百分點，於美對華貿戰

升級劣況底下的相當不錯的表現。（ＩＩ）各類規模的企業表現分別為（ｉ）大型企業指數

５４﹒４環比只是回落０﹒１個百分點，而上年同比的環比跌幅為１﹒７個百分點，而（ｉｉ）

中型企業貸款總體需求指數５７﹒２同比略跌０﹒４個百分點，（ｉｉｉ）小型企業７０﹒２環

比減少０﹒３個百分點，而較２０１８年前三季度的６７﹒１，大幅提升凡３﹒１個百分點之普

。

和（ＩＩＩ）基礎設施貸款需求指數於２０１９年三季度達６０﹒２，環比減０﹒８個百分

點和同比下降０﹒６個百分點。此數於２０１８年三季度達６０﹒８和環比升０﹒６個百分點，

故２０１９年１－９月份之數，可以接受甚至認同。



＊央行貨幣政策挺經濟保穩增可減所壓＊



銀行家對貸款甚至整體經濟未有太大的負面看法，因（四）人行的貨幣政策，受到銀行業的

高度支持，此可見之於貨幣政策感受指數中之銀行家認為（１）’適度’佔比高達８３之普，而

（２）「寬鬆」者佔比持平於２０１８年度的７７﹒２，要高６﹒８９個百分點。

還要看的是（３）央行對商業銀行的高度支寺。人行續調低和定向降存款機構的貸款基準，

而銀行業又持續減免對移動上網行為的「不必要稅付者」的攤還，是之為十分劣質和惡性的政府

壞品、壞行。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

