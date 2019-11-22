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即市新聞

22/11/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》銀行家三季度看經濟貸需尚穩

　　《談國論企》中國的銀行家對行業於２０１９年三季度的盈利及經濟景氣看法尚佳，未有為
宏觀經濟熱度續轉淡的負面影響，因貸款總體需求同比回升而環比跌幅不如上年之大。此為特朗
普是季。中美於１０月舉行的高級別經貿磋商基本達成第一階段的貿協，待簽中仍具相當變數，
相信中國以至美國各業特別是銀行家仍會慎看業務前景。
　
＊景氣及盈利指數環比回落卻高於預期＊
　
　　來自中國人民銀行的《２０１９年第三季度銀行家問卷調查報告》，可見行業對現況及前景
之見頗是反覆，重點有：
　　最惹人注目的，當然是銀行業的（一）景氣指數，於２０１９年三季度所達７０﹒２，即使
較二季度７０﹒５環比低０﹒３個百分點，但相對於２０１８年三季度所達的６７﹒５要高
２﹒７個百分點，即此數由６０的較高增長提升至更高一點的７０良性水平，可解讀為銀行家對
行業的前景感到高度信心。
　　此因（二）銀行業的盈利指數於２０１９年三季度持平於二季度之６６﹒７，意味由特朗普
主導的美方對華於是季度的貿戰強烈升級，亦暫無改中國銀行家對行業的發展和經營回報原有的
良性預期和信心，理由為此數相對於２０１８年三季度６６﹒９僅稍減０﹒２個百分點，是為銀
行業不斷適應、應對美方之壓，對中國境內、外經濟的業務政策的高度良好的調節。這當然受到
國務院及各部委就經濟與對外貿易的最新變異，所作出的種種政策性支持，包括人行在合理環境
底下降準，使不同類型企業得到扶持。
　　更重要的，是（三）銀行業的貸款總體需求相對強烈，指數於２０１９年三季度達６５﹒９
的環比無疑略減０﹒４個百分點，需要留意的是這較２０１８年三季度之數６５﹒２同比要高０
﹒７個百分點。此為美對華所掀貿戰於截至２０１９年９月份為止的種種劣行，遠較２０１８年
同期為狠為深，更為惡扁，也未減中國的銀行業貸款需求，正正反映出中國的社會經濟在受壓之
際尚保穩中有進的形態，是為相當難能可貴的表現。
　　貸款總體需求項下亦有良性的表現，特別是（Ｉ）製造業貸款需求指數於２０１９年三季度
達５９，環比略減０﹒４個百分點，卻比上年同期的５８﹒４高０﹒６個百分點，於美對華貿戰
升級劣況底下的相當不錯的表現。（ＩＩ）各類規模的企業表現分別為（ｉ）大型企業指數
５４﹒４環比只是回落０﹒１個百分點，而上年同比的環比跌幅為１﹒７個百分點，而（ｉｉ）
中型企業貸款總體需求指數５７﹒２同比略跌０﹒４個百分點，（ｉｉｉ）小型企業７０﹒２環
比減少０﹒３個百分點，而較２０１８年前三季度的６７﹒１，大幅提升凡３﹒１個百分點之普

　　和（ＩＩＩ）基礎設施貸款需求指數於２０１９年三季度達６０﹒２，環比減０﹒８個百分
點和同比下降０﹒６個百分點。此數於２０１８年三季度達６０﹒８和環比升０﹒６個百分點，
故２０１９年１－９月份之數，可以接受甚至認同。
　
＊央行貨幣政策挺經濟保穩增可減所壓＊
　
　　銀行家對貸款甚至整體經濟未有太大的負面看法，因（四）人行的貨幣政策，受到銀行業的
高度支持，此可見之於貨幣政策感受指數中之銀行家認為（１）’適度’佔比高達８３之普，而
（２）「寬鬆」者佔比持平於２０１８年度的７７﹒２，要高６﹒８９個百分點。
　　還要看的是（３）央行對商業銀行的高度支寺。人行續調低和定向降存款機構的貸款基準，
而銀行業又持續減免對移動上網行為的「不必要稅付者」的攤還，是之為十分劣質和惡性的政府
壞品、壞行。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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