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即市新聞

22/11/2019 09:34

《異動股》雅高（３３１３）昨瀉近九成八後，今復牌後續插逾三成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》雅高控股（０３３１３）現價跌３１﹒１５％報０﹒２１元，
暫為跌幅最大個股，盤中低見０﹒１９１元；成交約３﹒０５億股，涉資７５００萬元。股份上
日（２１日）停牌前急跌９７﹒９４％，報０﹒３０５元。
　　該公司表示，由董事伍晶配偶梁迦傑所持宏勝國際作為主要股東向董事會表示，因股份價格
急跌，引致若干證券經紀於昨日按照保證金融資安排於市場強制出售所持約１﹒５０７億股，即
約４﹒８７％股權。該集團指宏勝所持股權將降至約１２﹒４６％。
　　另外，該集團指，經查詢及向ＭＳＣＩ網站核實後，得知與先前ＭＳＣＩ所宣布不同，
ＭＳＣＩ已宣布該集團股份將不獲入選為ＭＳＣＩ中國全股票指數成分股，原定有關入選為自本
月２６日收市後生效。
　　現時，恆生指數報２６６６５點，升１９８點或升０﹒７５％，主板成交４０﹒３９億元。
國企指數報１０５２３點，升７２點或升０﹒７０％。
　　上證綜合指數報２９０９點，升５點，成交５０﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報９８０７點，升３２點或升０﹒３４％，成交８８﹒１５億元人民幣。

　　表列跌幅最大股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅高控股　　（０３３１３）　　　０﹒２１元　　　　跌３１﹒１５％
　　環球大通集團（０８０６３）　　　０﹒０３５元　　　跌１６﹒６７％
　　中國海洋捕撈（０８０４７）　　　０﹒２１１元　　　跌１４﹒２３％
　　千盛集團控股（０８４７５）　　　０﹒４３５元　　　跌１０﹒３１％
　　ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ
　　　　　　　　（０８６２１）　　　０﹒６００元　　　跌　９﹒０９％
　　泰山石化　　（０１１９２）　　　０﹒０４１元　　　跌　８﹒８９％
　　中國置業投資（００７３６）　　　０﹒０３１元　　　跌　８﹒８２％
　　益美國際控股（０１８７０）　　　２﹒０００元　　　跌　８﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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