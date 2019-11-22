【駐京專電】銀保監：取消境外金融機構入股信託公司門檻要求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國銀保監會就《信託公司股權管理暫行

辦法》公開徵求意見，以促進信託股權管理亂象的有效治理，提升信託業股權監管質效。

《暫行辦法》共六章七十八條，除總則和附則外，主要包括四方面內容。一是明確信託公司

股東責任。包括信託公司股東資質條件，以及股東在股權取得、股權持有、股權退出各個階段應

承擔的責任和義務等。

二是明確信託公司職責。包括信託公司在股權變更期間應履行的職責、應承擔的股權事務管

理責任、應履行的股東行為管理職責等。

三是加強對信託公司股權的監督管理。包括明確監管部門股權穿透監管措施和手段，對信託

公司股東或信託公司股權管理違法違規行為可採取的監管措施等。

四是明晰法律責任。以《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國行政許可法

》為依據，規定信託公司股東或信託公司罰則等內容。

《暫行辦法》對擬成為信託公司控股股東的非金融企業股東資質條件進行了嚴格規範，同時

，進一步落實持續改革開放國策，取消了境外金融機構入股信託公司應具備的「總資產不少於

１０億美元」的數量型限制門檻要求，體現「內外一致」的國民待遇原則。



＊強化監管部門對信託公司關聯交易總體要求＊



《暫行辦法》發布後，對於信託公司存在的股權管理不符合《暫行辦法》要求的情形，銀保

監將及時出台相關配套辦法，明確信託公司整改的過渡期安排等要求，推動信託公司股權管理逐

步符合《暫行辦法》。

《暫行辦法》強化監管部門對信託公司關聯交易的總體要求；明確信託公司關聯交易分類及

信託公司按照穿透原則和實質重於形式原則加強關聯交易認定和關聯交易資金來源與運用的雙向

核查的要求；明確信託公司建立關聯方名單管理制，完善關聯交易內控機制安排等。

