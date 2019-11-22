《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所公布，擬對《滬港通業務實施辦法
》進行修訂，增加一款條文：「投資者參與港股通交易，視為同意本所或本所證券交易服務公司
可以根據內地或香港相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和業務規則的規定及監管合作
安排，向香港證監會、聯交所提供投資者信息等相關資料。」後續條文順序作相應調整，內容不
變。
修訂版現向社會公開徵求意見，意見反饋截止時間為１２月６日。
22/11/2019 17:35
【駐滬專電】上交所修訂《滬港通業務實施辦法》並公開徵求意見
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所公布，擬對《滬港通業務實施辦法
》進行修訂，增加一款條文：「投資者參與港股通交易，視為同意本所或本所證券交易服務公司
可以根據內地或香港相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和業務規則的規定及監管合作
安排，向香港證監會、聯交所提供投資者信息等相關資料。」後續條文順序作相應調整，內容不
變。
修訂版現向社會公開徵求意見，意見反饋截止時間為１２月６日。
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