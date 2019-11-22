【駐滬專電】上交所修訂《滬港通業務實施辦法》並公開徵求意見

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所公布，擬對《滬港通業務實施辦法

》進行修訂，增加一款條文：「投資者參與港股通交易，視為同意本所或本所證券交易服務公司

可以根據內地或香港相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和業務規則的規定及監管合作

安排，向香港證監會、聯交所提供投資者信息等相關資料。」後續條文順序作相應調整，內容不

變。

修訂版現向社會公開徵求意見，意見反饋截止時間為１２月６日。

