《午市前瞻》港股短期窄幅上落料糾纏５０天線，支持位２６２００

《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易協議仍未見新進展，隔晚美股偏軟。據外電報道，若
中美難在下月１５日前達成協議，美方或延遲新關稅，而中方國務院副總理劉鶴亦邀請美方官員
赴京舉行進一步貿易磋商。連挫兩日的港股今早反彈，高開１１８點報２６５８５點，早段曾飆
２２３點報２６６９０點，惟本地地產仍疲軟，臨近午收前大市升幅逐漸縮窄，最終半日報
２６５３６，升６９點或升０﹒２６％，主板成交３５７﹒９２億元。國企指數報１０４８４，
升３４點或升０﹒３３％。
Ａ股兩市普跌，上證綜合指數報２８８６點，跌１７點或跌０﹒５９％，成交
１０５７﹒３４億元人民幣。深證成份指數報９６５１點，跌１２２點或跌１﹒２６％，成交
１８０７﹒７９億元人民幣。
重榜股方面，騰訊（００７００）回升０﹒４３％，報３３０﹒８元；友邦（０１２９９）
漲０﹒６５％，報７７﹒２元，收復五十天線（約７６﹒８５３元）；匯控（００００５）半日
微升０﹒２６％，報５８﹒０５元；平保（０２３１８）軟０﹒４４％，報９０﹒７元；建行
（００９３９）揚０﹒８％，報６﹒３２元；中移動（００９４１）微升０﹒２５％，報
６１﹒１５元。
＊油組或延長限產期，三桶油反彈＊
有報道指，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）可能將限產延長至明年年中，同時中方亦邀請美方
進行新一輪貿易磋商，油價周四（２１日）漲逾２％。油股半日見反彈，中海油（００８８３）
漲１﹒７１％，報１１﹒８８元；中石油（００８５７）升０﹒２７％，報３﹒６８元；中石化
（００３８６）亦彈０﹒２３％，報４﹒４３元；昆侖能源（００１３５）揚１﹒６３％，報
６﹒８６元；中海油田服務（０２８８３）升２﹒６２％，報１０﹒９８元。
中國恆大（０３３３３）昨日公布，將於下月８日通過２０１８年度股息分派方案，刺激股
價一度升至２０﹒１０元，之後升幅大為收窄，半日揚０﹒７３％報１９﹒３元。其他內房股個
別發展，中海外（００６８８）揚１﹒５３％，報２６﹒６元；潤地（０１１０９）升
０﹒７３％，報３４﹒３元；融創（０１９１８）企穩，報３５﹒９５元；碧桂園
（０２００７）軟０﹒５５％，報１０﹒８２元；雅居樂（０３３８３）跌０﹒７２％，報１１
元。
內地水泥價格繼續上漲，上周全國水泥市場價格環比上漲１﹒９％。國家統計局最新數據亦
顯示，今年首十月全國累計水泥產量同比增長５﹒８％。水泥股繼續有追捧，中建材
（０３３２３）走高２﹒４８％，報７﹒４３元；華潤水泥（０１３１３）升０﹒６５％，報
９﹒２６元；海螺水泥（００９１４）漲１﹒５２％，報５０﹒０５元；亞洲水泥
（００７４３）微升０﹒２１％，報９﹒６４元；山水水泥（００６９１）企穩，報２﹒４９元
。
＊新經濟股造好，美團創上市新高＊
新經濟股半日造好。美團點評（０３６９０）第三季扭虧為盈１３﹒３５億人幣，半日股價
漲８﹒２２％，報９９﹒４５元。摩通將眾安在綫（０６０６０）評級升至「增持」兼升價，升
５﹒９８％，報２５﹒７元。據外電，幫騏鍵折價逾６％出售２０００萬股平安好醫生
（０１８３３）股份，股份昨日急跌，今日回升，半日揚２﹒２２％，報５３﹒０５元。同程藝
龍（００７８０）走高４﹒４４％，報１２﹒２２元；閱文集團（００７７２）升０﹒１６％，
報３１﹒８元。
湖南率先在中國開展抗菌藥物帶量採購，醫藥股繼續受壓，中生製藥（０１１７７）跌
１﹒２４％，報１１﹒１８元；石藥集團（０１０９３）軟０﹒６％，報１９﹒８６元；國藥控
股（０１０９９）跌２﹒２５％，報２６﹒１元；復星醫藥（０２１９６）趴低１﹒５２％，報
２２﹒７５元。惟向員工授出受限制股份的藥明生物（０２２６９）漲３﹒０２％，報９２﹒１
元。
中美有消息傳出，萬洲（００２８８）反彈１﹒７４％報８﹒１９元，為半日最佳藍籌。另
外，周黑鴨（０１４５８）日前宣布與廣西銘和食品完成首批特許經營商簽約，半日繼續有進帳
，升２﹒２１％，報５﹒０８元。蒙牛乳業（０２３１９）升０﹒６９％，報２９﹒３５元；華
潤啤酒（００２９１）揚０﹒９％，報４４﹒７元；百威亞太（０１８７６）微升０﹒３４％，
報２９﹒３元。
另外，上日急瀉停牌的卡森國際（００４９６）和雅高（０３３１３），今早復牌後漲跌互
現。卡森獲不少買盤撈底，半日飆升４６２﹒６４％，報２﹒５６元。雅高半日仍跌１﹒６４％
，報０﹒３元。
＊張智威：港股阻力二萬七，美團現價追入看１１０元＊
港股今日窄幅上落，恆指高開逾百點後升幅收窄，信誠聯席董事張智威對《經濟通通訊社》
表示，港股近期缺乏消息，相信短期內都會在５０天線（２６６５０點）窄幅上落，暫時阻力位
在二萬七關口，支持位在２６２００點。今日油股表現造好，俄羅斯指將夥同ＯＰＥＣ減產，有
指可推動油價上升為沙特阿美上市鋪路。張智威建議，可以現價追入中海油，阻力位在２０天線
（１２﹒１３元），如跌穿１１﹒５元需止蝕。
另外，美團公布業績後，各大行開密密買入，張智威認為，美團季度虧轉盈惹來各大行追捧
，相信未來將繼續增長，所以留意到近期大行都以買賣美團多於騰訊，而且美團不論市值、交投
量都達到可被納入指數股，相信成為藍籌股指日可待，只是礙於上市未夠日子而已。目前各大行
看美團目標價在１２０元至１３０元左右，因此張智威認為，低於百元購入都可，但理想買入價
為９５﹒４元，此位置為十天與二十天線糾纏位置，上望價先看１１０元。（ｕｌ、ｆｚ）