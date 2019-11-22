【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒８億人幣，買美團建行沽騰訊平保

《經濟通通訊社２２日專訊》據報國務院副總理劉鶴邀請美國貿易代表，在下周四

（２８日）美國感恩節假期前舉行面對面會談。港股今日反彈，一度升２２３點報２６６９０點

，最終收２６５９５點，升１２８點或升０﹒４８％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒８億元人民幣減少近四成。北水淨買入最多的個股依次

是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、中國神華（０１０８８）。

主板成交６７２﹒１２億元，較上日減少一成一。其中港股通成交９６﹒６億元，佔總成交

１４﹒４％。



＊美團季度虧轉盈，北水淨買入額增逾倍＊



美團上日收市後公布截至９月底止第三季扭虧為盈利１３﹒３５億人民幣，去年同期則錄巨

虧８３２﹒９５億元人幣，業績向好大行紛紛叫買，全日股價急升６﹒６９％，報９８﹒０５元

，盤中見１０３﹒５元為上市新高，成交額高達７４﹒９７億元。北水資金亦見湧入增持美團，

全日淨買入９﹒８７億元急增１﹒３倍。

騰訊最新獲麥格理首予跑贏大市評級，目標價４１０元，全日股價收升１﹒２８％報

３３３﹒６元。然而，北水趁機由買轉沽，全日淨沽出達２﹒１２億元，上日（２１日）淨買入

為９３１３萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ９．８７

建設銀行（００９３９） ２．７９

工商銀行（０１３９８） ２．３３

瑞聲科技（０２０１８） １．２３

中芯國際（００９８１） ０．５８



淨沽出最多港股：

騰訊控股（００７００） －２．１２

中國平安（０２３１８） －１．１５

中國神華（０１０８８） －０．９２

卡森國際（００４９６） －０．２６

東陽光藥（０１５５８） －０．１５

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（ｅｃ）

