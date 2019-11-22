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22/11/2019 17:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒８億人幣，買美團建行沽騰訊平保

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據報國務院副總理劉鶴邀請美國貿易代表，在下周四
（２８日）美國感恩節假期前舉行面對面會談。港股今日反彈，一度升２２３點報２６６９０點
，最終收２６５９５點，升１２８點或升０﹒４８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒８億元人民幣減少近四成。北水淨買入最多的個股依次
是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多
的依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交６７２﹒１２億元，較上日減少一成一。其中港股通成交９６﹒６億元，佔總成交
１４﹒４％。

＊美團季度虧轉盈，北水淨買入額增逾倍＊

　　美團上日收市後公布截至９月底止第三季扭虧為盈利１３﹒３５億人民幣，去年同期則錄巨
虧８３２﹒９５億元人幣，業績向好大行紛紛叫買，全日股價急升６﹒６９％，報９８﹒０５元
，盤中見１０３﹒５元為上市新高，成交額高達７４﹒９７億元。北水資金亦見湧入增持美團，
全日淨買入９﹒８７億元急增１﹒３倍。
　　騰訊最新獲麥格理首予跑贏大市評級，目標價４１０元，全日股價收升１﹒２８％報
３３３﹒６元。然而，北水趁機由買轉沽，全日淨沽出達２﹒１２億元，上日（２１日）淨買入
為９３１３萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　９．８７　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．７９　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．３３　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　　１．２３　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　０．５８　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－２．１２　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．１５　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．９２　
　　卡森國際（００４９６）　　　　　－０．２６　
　　東陽光藥（０１５５８）　　　　　－０．１５　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｅｃ）

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