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即市新聞

22/11/2019 15:55

《美元走勢－羅明立》加元有一定支持，高位可小注造空美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７０　　　１０８﹒５３　　　１０８﹒６０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０７３　　　１﹒１０５９　　　１﹒１０６１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２７　　　１﹒２９０４　　　１﹒２９０６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３８　　　０﹒９９２１　　　０﹒９９２８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２５１　　　７﹒８１８５　　　７﹒８２０２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數按周無變動，為２２﹒７萬人，
是５個月以來最高，多過預期的２１﹒８萬人。另外，１０月領先經濟指標跌０﹒１％，與預期
相符。全美房地產協會（ＮＡＲ）公布，經季節性調整後，美國１０月二手樓銷售按月增
１﹒９％，以年率計為５４６萬間，低於預期的５４９萬間。美匯指數整體處於區間上落，中美
貿易談判仍不明朗，聯儲局對利率未來走勢未有取向，後市美元缺乏方向。
　　加拿大央行高級副行長威爾金斯表示，加拿大經濟整體相對良好，但全球經濟環境惡化、擴
張風險加劇，言論一定程度上拖累加元。分析師認為加拿大央行的貨幣政策由收緊為寬鬆，利淡
加元中線走勢，未來投資者仍然視油價為影響加元走勢的主要因素。美元兌加元今年波幅少於
６００點，雖然美元整體偏強，但現時１﹒３２８０是波幅的中位附近，反映加元有一定支持，
短線阻力在１﹒３３５０╱８０，高位可小注造空美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒３０５０　　　１﹒２８５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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