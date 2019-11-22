《美元走勢－羅明立》加元有一定支持，高位可小注造空美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７０ １０８﹒５３ １０８﹒６０

歐元╱美元 １﹒１０７３ １﹒１０５９ １﹒１０６１

英鎊╱美元 １﹒２９２７ １﹒２９０４ １﹒２９０６

美元╱瑞郎 ０﹒９９３８ ０﹒９９２１ ０﹒９９２８

美元╱港元 ７﹒８２５１ ７﹒８１８５ ７﹒８２０２

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《美元走勢》美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數按周無變動，為２２﹒７萬人，

是５個月以來最高，多過預期的２１﹒８萬人。另外，１０月領先經濟指標跌０﹒１％，與預期

相符。全美房地產協會（ＮＡＲ）公布，經季節性調整後，美國１０月二手樓銷售按月增

１﹒９％，以年率計為５４６萬間，低於預期的５４９萬間。美匯指數整體處於區間上落，中美

貿易談判仍不明朗，聯儲局對利率未來走勢未有取向，後市美元缺乏方向。

加拿大央行高級副行長威爾金斯表示，加拿大經濟整體相對良好，但全球經濟環境惡化、擴

張風險加劇，言論一定程度上拖累加元。分析師認為加拿大央行的貨幣政策由收緊為寬鬆，利淡

加元中線走勢，未來投資者仍然視油價為影響加元走勢的主要因素。美元兌加元今年波幅少於

６００點，雖然美元整體偏強，但現時１﹒３２８０是波幅的中位附近，反映加元有一定支持，

短線阻力在１﹒３３５０╱８０，高位可小注造空美元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０５０ １﹒２８５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

