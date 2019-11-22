【貿易開戰】胡祖六：貿戰損投資，兩三季後更明顯

有貿易專家認為，中美首階段貿易協議或拖至明年才能敲定，高盛前大中華區主席、春華資

本集團主席兼創辦人胡祖六提醒，中美貿易戰拖的愈久，雙方損失將愈大，且問題愈不容易解決

，恐演變成科技戰或金融戰。他並稱，貿易戰對雙方投資的影響有滯後效應，再過兩三個季度，

影響會更明顯。

路透社引述貿易專家和接近白宮消息人士表示，首階段貿協或拖到明年才能敲定，因中方向

美方施壓，要求取消更多加徵的關稅，而白宮預期也向中方提出了更高的要求。而美國會通過香

港人權法案，也可能使談判更為複雜。《香港經濟日報》

