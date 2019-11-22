繼渣打及東亞（０００２３）後，據悉，有多間中小型銀行也下調回贈比率，以新造按揭借
貸４００萬元為例，現時中小型銀行可提供的現金回贈降至１％至１﹒５％不等，即業主可獲回
贈金額為４萬至６萬元，只有個別銀行可提供１﹒６％；與今年中回贈比率高位至２﹒０５％至
２﹒１％，回贈為８﹒２萬至８﹒４萬元，實際回贈最多降低超過一半。不過，相對於大型銀行
同類可批出的現金回贈比率為０﹒５％至１％計算，大部分中小型銀行的回贈仍相對吸引。
《香港經濟日報》
22/11/2019 08:12
【本港樓市】中小型銀行降按揭現金回贈至１％至１﹒５％
繼渣打及東亞（０００２３）後，據悉，有多間中小型銀行也下調回贈比率，以新造按揭借
貸４００萬元為例，現時中小型銀行可提供的現金回贈降至１％至１﹒５％不等，即業主可獲回
贈金額為４萬至６萬元，只有個別銀行可提供１﹒６％；與今年中回贈比率高位至２﹒０５％至
２﹒１％，回贈為８﹒２萬至８﹒４萬元，實際回贈最多降低超過一半。不過，相對於大型銀行
同類可批出的現金回贈比率為０﹒５％至１％計算，大部分中小型銀行的回贈仍相對吸引。
《香港經濟日報》
|國際動態22/11/2019
美駐歐大使：按特指示 迫烏國查政敵
|中國故事21/11/2019
【駐京特寫】直擊首屆世界5G大會 展示未來智慧生活科技
|FOCUS21/11/2019
【FOCUS】侵侵歇斯底里 基辛格看好貿協
|生財有道21/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：銀娛中長線發展仍佔優
|生財有道21/11/2019
雅高跌幅擴至近九成七 MSCI計劃暫停納入
|樓市「胡」言21/11/2019
啟德嘉峯匯望真啲！前後景觀會唔會有遮擋？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰