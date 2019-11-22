【本港樓市】中小型銀行降按揭現金回贈至１％至１﹒５％

繼渣打及東亞（０００２３）後，據悉，有多間中小型銀行也下調回贈比率，以新造按揭借

貸４００萬元為例，現時中小型銀行可提供的現金回贈降至１％至１﹒５％不等，即業主可獲回

贈金額為４萬至６萬元，只有個別銀行可提供１﹒６％；與今年中回贈比率高位至２﹒０５％至

２﹒１％，回贈為８﹒２萬至８﹒４萬元，實際回贈最多降低超過一半。不過，相對於大型銀行

同類可批出的現金回贈比率為０﹒５％至１％計算，大部分中小型銀行的回贈仍相對吸引。

《香港經濟日報》

