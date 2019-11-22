【本港樓市】大埔逸瓏灣大幅削價１２３０萬元，平手離場

二手樓市氣氛轉靜，業主議價空間擴大。市場消息透露，大埔白石角逸瓏灣一個海景大單位

，業主大幅減價１２３０萬易手，僅平手離場。

區內代理透露，逸瓏灣５座低層Ａ室，實用面積２０４４平方呎，屬於４房雙套房間隔，而

且單邊坐落，廳房均可望開揚海景，屬於屋苑最優質單位。業主原本叫價５５００萬元放盤，但

一直跟隨市況調低叫價，最終上周初減至４２６８萬元售出單位，累積減價１２３２萬元，呎價

２０８８１元，屬市價水平。《香港經濟日報》

