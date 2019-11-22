【新股上市】捷克消費金融企業捷信，擱置港ＩＰＯ，月內第二宗

《經濟通通訊社２２日專訊》捷克消費金融企業捷克信貸Ｈｏｍｅ Ｃｒｅｄｉｔ（捷信）

公布，基於市況問題，決定擱置香港上市計劃。這是本月繼硅谷天堂黃金以來，第二家公司擱置

上市。

捷信在中國、獨立國家聯合體、南亞、東南亞及中東歐提供消費金融產品，包括銷售點貸款

、現金貸款及循環貸款。該公司９月已通過上市聆訊，並傳已展開上市前推介，計劃集資１０億

至１５億美元（約７８億至１１７億港元）。（ｈｏ）

