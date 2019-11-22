針對美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）「通烏門」的彈劾調查聽證會，上演本
周戲碼，由駐歐盟大使桑德蘭（Ｇｏｒｄｏｎ Ｓｏｎｄｌａｎｄ）作證。他直言，是跟從特朗
普指令，跟特朗普私人律師朱利亞尼（Ｒｕｄｙ Ｇｉｕｌｉａｎｉ）合作向烏克蘭施壓，展開
對政敵拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）兒子的調查。
桑德蘭更大爆「通烏門」在白宮並非秘密，曾跟多名華府高層交代，嚇得相關高官紛紛報稱
不知情。《香港經濟日報》
22/11/2019 08:44
【通烏門】美駐歐大使：按特朗普指示逼烏克蘭查政敵
針對美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）「通烏門」的彈劾調查聽證會，上演本
周戲碼，由駐歐盟大使桑德蘭（Ｇｏｒｄｏｎ Ｓｏｎｄｌａｎｄ）作證。他直言，是跟從特朗
普指令，跟特朗普私人律師朱利亞尼（Ｒｕｄｙ Ｇｉｕｌｉａｎｉ）合作向烏克蘭施壓，展開
對政敵拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）兒子的調查。
桑德蘭更大爆「通烏門」在白宮並非秘密，曾跟多名華府高層交代，嚇得相關高官紛紛報稱
不知情。《香港經濟日報》
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