【阿里上市】富邦人壽購入８８０萬股阿里股份，涉資逾１５億元

《經濟通通訊社２２日專訊》台灣富邦金控在台灣證交所提交公告表示，旗下富邦人壽購入

８８０萬股阿里巴巴（０９９８８）在香港交易所上市的普通股，涉資約１５﹒６億元。

此前報道指，富邦人壽擬申購阿里巴巴最多５億美元股份。

來港第二上市的阿里巴巴早前宣布，國際發售及香港公開發售的最終發售價定為每股１７６

元，計劃全球發行５億股普通股。市場消息指，阿里公開發售部分超購約４０倍，凍資約９４０

億元，成為今年的「集資王」。（ｂｉ）

