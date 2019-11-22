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22/11/2019 11:51

【阿里上市】富邦人壽購入８８０萬股阿里股份，涉資逾１５億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》台灣富邦金控在台灣證交所提交公告表示，旗下富邦人壽購入
８８０萬股阿里巴巴（０９９８８）在香港交易所上市的普通股，涉資約１５﹒６億元。
　　此前報道指，富邦人壽擬申購阿里巴巴最多５億美元股份。
　　來港第二上市的阿里巴巴早前宣布，國際發售及香港公開發售的最終發售價定為每股１７６
元，計劃全球發行５億股普通股。市場消息指，阿里公開發售部分超購約４０倍，凍資約９４０
億元，成為今年的「集資王」。（ｂｉ）

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