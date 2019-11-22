【備戰區選】傳每個票站將派駐兩名防暴警察，以應付突發需要

《經濟通通訊社２２日專訊》區議會選舉將在周日（２４日）舉行，政府表明會加強投票站

的保安措施，包括派警員、民安隊和外聘保安駐票站，以及擴大禁止拉票區範圍等。據

《香港０１》報道，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付

突發需要等。

另外，受羈押的選民會適當地被編配往設於懲教院所，或警署的專用投票站投票。當中有三

間警署設立專用投票站，包括跑馬地警署（Ｕ０２０１）、長沙灣警署（Ｕ０２０２）及田心警

署（Ｕ０２０３）。而懲教院所內亦設２０個專用投票站。（ｃｗ）（ｚｚ）

