《經濟通通訊社２２日專訊》區議會選舉將在周日（２４日）舉行，政府表明會加強投票站
的保安措施，包括派警員、民安隊和外聘保安駐票站，以及擴大禁止拉票區範圍等。據
《香港０１》報道，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付
突發需要等。
另外，受羈押的選民會適當地被編配往設於懲教院所，或警署的專用投票站投票。當中有三
間警署設立專用投票站，包括跑馬地警署（Ｕ０２０１）、長沙灣警署（Ｕ０２０２）及田心警
署（Ｕ０２０３）。而懲教院所內亦設２０個專用投票站。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/11/2019 11:20
【備戰區選】傳每個票站將派駐兩名防暴警察，以應付突發需要
《經濟通通訊社２２日專訊》區議會選舉將在周日（２４日）舉行，政府表明會加強投票站
的保安措施，包括派警員、民安隊和外聘保安駐票站，以及擴大禁止拉票區範圍等。據
《香港０１》報道，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付
突發需要等。
另外，受羈押的選民會適當地被編配往設於懲教院所，或警署的專用投票站投票。當中有三
間警署設立專用投票站，包括跑馬地警署（Ｕ０２０１）、長沙灣警署（Ｕ０２０２）及田心警
署（Ｕ０２０３）。而懲教院所內亦設２０個專用投票站。（ｃｗ）（ｚｚ）
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