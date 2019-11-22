【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒５６％，料短期樓價反覆上升

《經濟通通訊社２２日專訊》二手樓價指數連升兩周後回軟，中原城市領先指數ＣＣＬ最新

報１８１﹒０９點，按周跌０﹒５６％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８２﹒４５點，按周跌０﹒６６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８１點，按周跌０﹒７０％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ三大整體指數齊跌，是連續兩周齊升

後正常回軟。政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數同樣二周升一周跌，近３周ＣＣＬ累

升１﹒１６％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升１﹒５％，ＣＣＬ（中小型單位）累升１﹒３３％。樓價

明顯結束了早前１０周連跌，估計短期走勢繼續反覆上升。

ＣＣＬ（大型單位）報１８１﹒５４點，創７周新高，按周升０﹒１９％，連升２周共

０﹒３９％。近３周計，ＣＣＬ（大型單位）累升０﹒３６％。豪宅樓價連續９周在１８０點到

１８２點之間窄幅徘徊。

本周四區樓價齊跌。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６３﹒６２點，按周跌１﹒５７％。九龍

ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７７﹒６５點，按周跌０﹒６１％。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９０﹒３

３點，按周跌０﹒２６％。新界西、九龍及港島三區樓價同樣連升２周後正常回軟。新界東ＣＣ

Ｌ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒３９點，按周跌０﹒１５％。

樓市反覆上升３周計，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ累升３﹒１５％，新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ累

升１﹒４２％，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ累升１﹒０４％，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ累跌

０﹒０６％。（ｂｉ）

