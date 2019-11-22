《經濟通通訊社２２日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，內房保利地產
（滬：６０００４８）旗下的保利物業發展正尋求約５億美元（約３９億港元）的香港上市交易
，可於下周獲得批准。上市聯席保薦人是農銀國際、廣發融資（香港）和華泰金融。
中證監已批准公司發行約１﹒５３億股，並將出售最少１５％的擴大後股本。
今年首四個月，保利物業發展錄得純利約２﹒２５億元人民幣，按年增加６８％。２０１８
年全年純利約３﹒３６億元人民幣。
22/11/2019 17:02
【新股上市】保利物業發展據報尋求３９億元香港ＩＰＯ下周獲批
《經濟通通訊社２２日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，內房保利地產
（滬：６０００４８）旗下的保利物業發展正尋求約５億美元（約３９億港元）的香港上市交易
，可於下周獲得批准。上市聯席保薦人是農銀國際、廣發融資（香港）和華泰金融。
中證監已批准公司發行約１﹒５３億股，並將出售最少１５％的擴大後股本。
今年首四個月，保利物業發展錄得純利約２﹒２５億元人民幣，按年增加６８％。２０１８
年全年純利約３﹒３６億元人民幣。
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