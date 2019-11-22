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即市新聞

22/11/2019 18:52

【地皮截標】美聯：高鐵站商業地反應一般，料估值５５３﹒８億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》備受市場矚目的西九高鐵站上蓋商業地於今日截標，惟市場反
應冷淡，僅接獲３份標書。美聯測量師行董事林子彬表示，項目屬市中心極罕有超靚「巨無霸」
商業地，但由於項目規模龐大，投資額高，加上不可拆售，相信參與競投的發展商以長線投資為
主，故是次入標反應雖不算踴躍，但亦算符合市場預期。

＊政府或按市況調整地皮售價，料估值５５３﹒８億＊

　　他表示，鑑於近期市況波動，料發展商出價較保守，而觀乎近期獲批出之啟德地皮，估計政
府對於地皮售價亦有按市況而有所調整，料項目每方呎樓面地價約１７５００元，估計項目地價
達５５３﹒８億元。
　　林子彬稱，該項目規模龐大，料將發展為集商業及酒店於一身的綜合式商業發展項目，並有
機會成為新地標項目，但目前市況波動，投資風險增加，市場人士亦擔心項目能否順利標售，除
發展商出價外，主要需視乎政府釐定的底價水平，會否按市況作出調整。

＊發展商出價傾向保守，料有流標風險＊

　　中原地產測量師張競達表示，西九龍高鐵站商業地反應可算符合市場預期，始終項目發展規
模十分龐大，屬市區罕見大型商業用地，因投資金額龐大，相信大多以合組財團方式競投，惟近
月社會氣氛持續不穩，料發展商出價傾向保守，有一定流標風險。張氏調整該地總值約６３３至
７９１億元，預計每呎樓面地價約２至２﹒５萬元。（ｂｉ）

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