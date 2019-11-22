銀公：銀行資產質素未有惡化情況，未見資金大規模流走

《經濟通通訊社２２日專訊》本港社會運動已持續五個多月，銀行公會署理主席陳銘僑表示

，過去幾個月示威活動影響部分分行運作，包括員工上下班及營業時間，但對銀行整體業務未有

影響，期望本港能夠盡快渡過難關。

他又指，香港銀行一向以較為審慎的原則去處理貸款，因此現時未見整體的資產質素有惡化

的情況，不過經濟下行對本港一些行業造成困難，因此銀行業界與政府及按揭保險公司商討支援

中小企的措施，強調未見資產質素有惡化情況出現，貸款質素亦理想，但會密切留意情況。

外電引述銀行業高層報道，香港富豪正在開設離岸戶口，以在香港局勢惡化時，將資金緊急

轉移至其他地方。他指，近期的確見到查詢開設離岸戶口的數目增加，開立離岸戶口人數亦有上

升，但未見有大規模的資金流出。他認為市民開立離岸戶口屬買保險心態，在有需要時才將資金

調動至其他地方，又指現時港匯及本港銀行體系總結餘都無大變化，未見有大量資金流出本港的

情況。

美國國會眾議院議長波洛西簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，並隨即送交

總統特朗普。陳銘僑表示，市場對事件採取觀望態度，由於需要經總統簽署後，並每年進行評估

再決定推出措施，因此現時太早判斷通過法案對本港的影響。（ｓｋ）

