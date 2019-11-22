《小傳日記》缸友排隊掃美團，二萬七下續周旋！

《小傳日記》噚晚（２１日）「孖屐」有消息話，神州已經邀請花旗國高級貿易談判代表，

最快喺下星期四（２８日）前，即係花旗國感恩節假期前去神州嚟多一次貿易磋商，但同時亦都

有消息話，神州冇明確就知識產權保護等方面作出承諾，亦都因為咁花旗國未必會想去神州講數

，所以缸友都冇乜反應。香江魚缸連插兩日蒸發咗６２７點後，今朝反彈高開１１８點，早段都

係最多彈起２２３點，高見２６６９０點，為全日最高位。

不過，美團（０３６９０）因為業績標青搞到有唔少資金湧晒入去，重磅藍戰士冇一隻升超

過１巴仙，有部分仲要腳軟，加上香江磚頭佬回吐，魚缸冇咩太大表現，升幅最多縮水至只有

２０點，全日低見２６４８７點。

到咗下晝，魚缸升幅都冇乜點擴大，一直維持窄幅上落階段，最終埋單踢高１２８點或半巴

仙，報２６５９５點。主板成交只有６７２億銀，較噚日縮水近一成一。國貨收報１０５０６點

，彈起５５點或半巴仙。

Ａ場今日同樣冇咩聲氣，滬指跣低１８點或超過半巴仙，報２８８５點。深成指就跌得甘，

唔見咗１４７點或超過１巴仙，報９６２６點。兩市全日成交４７１１億人仔，按日急增

１１００億人仔或近三成一。

重磅藍戰士兩邊走，大象（００００５）彈起近半巴仙，報５８﹒１５銀。ＱＱ

（００７００）收市競價時段表現強勢，進帳超過一巴仙，報３３３﹒６銀。ＡＩＡ

（０１２９９）跳起約一巴仙，報７７﹒３０銀。建行（００９３９）升近一巴仙，報６﹒３３

銀。生發發（００３８８）跌兩格，報２４５﹒８銀。神州移動（００９４１）跳起半巴仙，報

６１﹒３０銀。平保（０２３１８）蒸發近半巴仙，報９０﹒８０銀。



＊細摩升目標眾安表現囂，卡森今發難撈底有錢賺＊



神州外賣一哥美團噚日收市後放榜，終於唔駛再見紅啦，第三季扭虧賺１３﹒３５億人仔，

去年同期就勁蝕８３３億人仔。績後有唔少大行都升佢「他屐」，吸引唔少缸友排住隊掃貨，加

埋北水湧入，全日成交大嗱嗱有７０億銀，仲高過ＱＱ呀，唔怪得恆指冇乜反應啦。美團全日最

踢高近一成三重上紅底關，高見１０３﹒５銀兼破頂，但埋單都係守唔住，收報９８﹒０５銀，

升近７巴仙。細摩唱好眾安在綫（０６０６０），將佢「他屐」調高三成九至３２蚊，全日勁彈

超過一成，報２６﹒８銀。同程藝龍（００７８０）下星期一（２５日）放榜，績前跳起近６巴

仙，報１２﹒３６銀。

妖股噚日又再次喺魚缸出沒，劏到缸友一頸血，其中，卡森（００４９６）噚日因為被沽空

機構殺人鯨資本狙擊話佢旗下柬埔寨項目只係一團空氣同話佢虛報資本支出，嚇到缸友雞咁腳走

最多蒸發咗九成。隨後出公告反駁指控，而缸友又好似幾受落，全日報復式咁坐火箭最多爆升

６倍，高見３﹒２銀，最後埋單勁彈４﹒８倍，報２﹒６３銀，仲駛問梗係全場最勁揪個股啦！

噚日有消息話，ＭＳＣＩ臨尾轉駄唔會納入雅高（０３３１３），搞到佢急瀉九成八後停牌

，之後佢發公告話，原來有股東被強制出售近半巴仙股權，今日復牌後再次插水，全日走低逾８

巴仙，報０﹒２８銀。創板魚毛ＨＭＶＯＤ視頻（０８１０３）過去四日累升八成後，今日大幅

回吐七成七，報０﹒４１５銀，係全場最差個股，慘！



＊下半年出事維他奶下試，油組勢減產中海油高剷＊



維他奶（００３４５）噚日放榜後即蒸發近８巴仙，今日繼續軟腳蟹，事關主席羅友禮話下

半年香江等國嘅業務都會持續放緩，於是全日插水近７巴仙，報２７﹒９５銀。部分食品佬都曳

曳，日清（０１４７５）仆低逾２巴仙，報５﹒９９銀，旺旺（００１５１）撻低逾１巴仙，報

６﹒４７銀。不過，周黑鴨（０１４５８）再鏟高逾３巴仙，報５﹒１４銀，全周加埋進帳近三

成半，勁！潤啤（００２９１）踢高約１巴仙，報４４﹒７銀。蒙牛（０２３１９）起哄近１巴

仙，報２９﹒４銀。

有傳石油輸出國組織同盟友可能喺下月開會，決定將石油限產延長到下年年中，雖然而家唔

太可能正式宣布更大幅度減產，但三桶油已經第一時間向高剷。中海油（００８８３）踢高逾

１巴仙，報１１﹒８６銀。中石油（００８５７）原地踏步無升跌，報３﹒６７銀。中石化

（００３８６）亦無升跌，報４﹒４２銀。中海油服（０２８８３）起哄近３巴仙，報１１銀。

中石化油服（０１０３３）都無升跌，報０﹒８銀。



＊基建佬跳起莫非快起飛？水泥價續漲中建材再上＊



基建佬今日有啲起色，唔知係咪就嚟年尾，「孖屐」都會憧憬中央會出Ｄ政策谷吓基建，所

以都鐘意炒作下啲基建股。加上早排國務院總理李克強先提過，要加快「補短板」項目建設，「

基建三寶」今日終於都唔駛一片紅，中交建（０１８００）踢高逾２巴仙，報６﹒１３銀，仲係

全日最大升幅國貨佬；中鐵（００３９０）微升近半巴仙，報４﹒６銀；神州鐵建

（０１１８６）揚近半巴仙，報８﹒１３銀；神州中冶（０１６１８）亦起哄逾１巴仙，報

１﹒６２銀；中車（０１７６６）升半巴仙，報５﹒０７銀。

另一邊廂，水泥佬嘅消息就比較確切，事關神州水泥價格繼續上漲，上星期全國水泥市場價

格按季升近２巴仙。消息刺激中建材（０３３２３）五連升，今日再走高逾２巴仙，報７﹒４銀

。海螺水泥（００９１４）漲近２巴仙，報５０﹒１５銀；潤泥（０１３１３）無升跌，報９﹒

２銀；金隅（０２００９）走高近半巴仙，報２﹒１２銀。假期愉快，請請！



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