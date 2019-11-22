《真知灼見－溫灼培》中美貿談現曙光利商品貨幣

《真知灼見》正當市場對於今年內中美能否達成貿易協議開始感到愈來愈渺茫之際，《華爾

街日報》周四（２１日）引述消息指，中國國務院副總理劉鶴邀請美國貿易代表於下周四（２８

日）美國感恩節假期前夕到北京談判。據了解，美方已表示有興趣作面對面會談，但未有定下見

面日子。並表示如中方無意在知識產權及增購美國農產品等問題上讓步，將不感興趣見面。



市場依然期望中美可於１２月初簽署初階段性的貿易協議。否則，眾所周知，到了１２月１

５日，美國給予另一批來自中國總值１５６０億美元進口貨物所要徵收的１５％關稅豁免期將屆

滿。到了這日子，假如中美仍不能達成協議，按照特朗普的性格行徑，不排除他會率先徵收上述

關稅，以給予中方壓力，到日後貿談有結果或再撤銷關稅。而筆者所擔心，當上述關稅一旦被徵

收，將即時為市場帶來震盪，往後中美是否有機會達成協議，屆時市場可能已無閒關注。到這時

候可想象具避免功能的美元及日圓將有機會出現突如其來上升。相反，貨幣如澳紐將首當其衝下

跌。此點建議大家不得不防。現就讓我們繼續關注中美貿易談判的事態發展。



回觀加元。於昨晚的一個公開演講中，加央行行長波洛茲指，經過衡量現今環球的經濟狀況

，他認為加央行現行的貨幣政策位置是大概正確。這與上月３０日加央行議息會後，該行警告有

減息可能的情況相比明顯有別。上述言論一出，隨即降低市場對下月４日加央行的減息預期，亦

為加元帶來了支持。短短三星期內，波洛茲的言論作出了１８０度轉變，這給予筆者感覺波洛茲

似乎是有意控制加元匯價在１﹒３０－１﹒３３５０兌１美元的３５０點範圍內波動。不想加元

匯價過強或過弱。基於波洛茲昨晚才提出貨幣政策合適的問題，現關注到今天亞洲市場有關因素

會否進一步被反映。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

