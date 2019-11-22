《股市一周》本港政局緩和，中美貿談消息紛擾，港股周升２６８點



《經濟通通訊社２２日專訊》雖然本港示威活動稍微緩和，惟美國參議院通過《香港人權與

民主法案》，令本港政治局勢再添陰霾；加上中美貿談消息紛擾，有說今年或未能達成首階段協

議，亦有說中方官方邊美方官員訪京商討，令本星期港股波動，惟投資者觀望為主，成交亦減。

本周恆指喘定升２６８點，上周大瀉的地產股止跌回穩。

人行於本周一（１８日）進行１８００億元人民幣７天期逆回購，中標利率由上次的

２﹒５５％下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調增添「放水」意味；加上美國商務部長羅斯

及國家商務部於本月１５日指對中美兩國成功簽署貿議非常有信心，港股隨即收復五十天線升

３５４點。

周二（１９日）人行繼續逆回購１２００億人幣，同時警方與示威者於理工大學衝突緩和，

帶動港股氣氛造好，最終高收４１２點收復二萬七關。

周三（２０日）美國參議院通過《香港人權與民主法案》，加上美國總統特朗普指，若未能

如中方達成貿易協議將提高對中國進口產品的關稅，拖累港股收跌２０４點，再次失守二萬七關

。

周四（２１日）市場依然擔心中美兩國依然難以年內達成協議，且沒有好消息沖喜，最低曾

見２６３０６點挫５８３點，惟國務院副總理劉鶴及後稱對中美達協議謹慎樂觀，港股跌幅收窄

，最終挫４２２點收市。

本日，據外電指國務院副總理劉鶴邀請美方官員赴京舉行進一步貿易磋商，令連挫兩日的港

股跌勢喘定並反彈，最終恆指收報２６５９５點，升１２８點。

總結恆指本周反彈２６８點或１﹒０２％，最高見２７０９３點，最低見２６３０６點，上

下波幅７８７點。日均主板成交７１１﹒１億元，比上周減少４﹒２４％。

國指本周收升８１點或０﹒７８％，報１０５０６，最高見１０７０４點，最低報

１０４０１點，上下波幅３０３點。



＊蘋果手機在華暢銷，瑞聲受追捧＊



重磅股方面普遍回升，騰訊（００７００）全星期走高４﹒２５％，報３３３﹒６元；中移

動（００９４１）升０﹒１６％，報６１﹒３元；匯控（００００５）漲０﹒７８％，報

５８﹒１５元；友邦（０１２９９）升０﹒３９％，報７７﹒３元；市場傳收購西班牙交易所的

港交所（００３８８）揚２﹒０８％，報２４５﹒８元。

中美協議雙方口風多變，貿易風眼股手機設備股，全周變幅較大。另外，受惠蘋果手機在中

國銷售佳，瑞聲（０２０１８）全周漲８﹒０１％，報５５﹒３元，為全周升幅最大恆指成分股

；舜宇（０２３８２）卻跌１﹒１３％，報１２２元；丘鈦科技（０１４７８）漲８﹒４６％，

報１１﹒８元；富智康集團（０２０３８）升６﹒１９％，報１﹒２元；通達集團

（００６９８）揚３﹒４５％，報０﹒６元。

本周內房股普偏造好，潤地（０１１０９）此前獲中金維持跑贏大市評級，全周升

４﹒０９％，報３４﹒３５元；中海外（００６８８）表現強勢，漲４﹒１０％，報２６﹒６５

元；融創中國（０１９１８）微升０﹒９８％，報３６﹒１５元；雅居樂（０３３８３）走高

３﹒３６％，報１１﹒０８元；另外，擬分拆物管業務上市的時代中國（０１２３３）急升

８﹒０８％，報１５﹒５２元。



＊人行繼續放水，內銀股個別發展＊



人行續放水，公布下調中期借貸便利（ＭＬＦ）及貸款市場報價利率（ＬＰＲ）各５個基點

，惟內銀本周先漲後回吐。建設銀行（００９３９）全周揚１﹒９３％，報６﹒３３元；中國銀

行（０３９８８）全周見漲１﹒２７％，報３﹒２元；工商銀行（０１３９８）微升０﹒８９％

，報５﹒６６元；招商銀行（０３９６８）軟０﹒５２％，報３８﹒１５元；農業銀行

（０１２８８）升１﹒２６％，報３﹒２１元。

情況的函》，目的是摸底上述保險公司代理人分級分類管理的情況與經驗。本周內险普偏受壓，

平保（０２３１８）周跌０﹒２７％，報９０﹒８元；國壽（０２６２８）軟１﹒４６％，報

２０﹒２元；財險（０２３２８）亦挫１﹒２７％，報９﹒３６；中國太保（０２６０１）走低

１﹒０４％，報２８﹒６５元；新華保險（０１３３６）跌１﹒５９％，報３０﹒９５元。



＊本港局勢稍緩，本地地產順勢漲＊



本港局勢較上周稍微緩和，本周二（１９日）教育局公布中小學明天復課，本地地產回暖。

新鴻基地產（０００１６）全周漲３﹒２６％，報１１０﹒９元；信和置業（０００８３）全周

踢高３﹒２１％，報１１﹒５６元；太古Ａ（０００１９）揚２﹒０５％，報６９﹒８元；恆基

地產（０００１２）升２﹒８５％，報３７﹒８５元；另外，於本周四（２１日）除淨的新世界

發展（０００１７）漲２﹒８９％，報１０﹒３４元。

花旗及富瑞分別發表報告指，香港局勢或會影響前往港澳旅遊的人數，故下調本月澳門博彩

收入預測。本周濠賭股沽壓嚴重，銀河娛樂（０００２７）全周僅升０﹒１９％，報５２﹒８元

；金沙（０１９２８）全周挫２﹒２３％，報３７﹒３元；永利澳門（０１１２８）持平報

１７﹒０２元；美高梅中國（０２２８２）蒸發２﹒５３％，報１１﹒５６元；澳博控股

（００８８０）跌１﹒４５％，報８﹒１５元。

此前急升的石藥集團（０１０９３），本周現獲利回吐盤，全周跌３﹒８５％報２０元，為

跌幅最大恆指成分股；而中國生物製藥（０１１７７）微升０﹒５４％收１１﹒２６元。

（ｆｚ、ｋｓ）

