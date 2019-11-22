《保險智衛－余栢堅》投保年金不得不注意的３件事

《保險智衛》上回簡單介紹過不同年金的特點，今次就分享一些投保年金的注意事項。政府

推出延期年金扣稅安排後，令大眾更留意年金產品，而市面上的年金產品亦趨多樣化。就如其他

長期保險產品，年金是長達十多二十年甚至更長的合約，若選購了不太符合自己退休期望的計劃

，足以影響退休計劃。以下其中三大事項你清楚嗎？



＊所有年金的供款都可以扣稅？＊



不一定，只有「合資格延期年金保單」（ＱＤＡＰ）－－即符合保險業監管局指引所訂明一

系列條件及獲認證的年金計劃，其保費才可享扣稅優惠。每名納稅人的合資格延期年金保費，及

強積金可扣稅自願性供款的稅務扣除額上限為每課稅年度６萬元，至於實際可節省的稅款則視乎

個人收入、免稅額、可扣稅保費及強積金可扣稅自願性供款額等而定，以現時的最高稅率１７％

計算，每課稅年度最多可節省１﹒０２萬元的稅款。扣稅安排的主要目的是鼓勵大眾及早為自己

的退休生活作打算，而每個人或家庭的免稅及可扣稅額度會因應各家庭狀況而有所不同，選購年

金計劃時，宜較全面考慮其設計是否切合長遠的退休需要，不應只側重能否用作扣稅。



＊買了年金等於終身有糧出？＊



不一定。年金收入一般可分為「定期年金」及「終身年金」兩種。定期年金會於計劃指定的

年金期內派發年金，例如１０年或２５年等；終身年金則會一直派發直至受保人身故，不過要注

意有些計劃對於終身的定義有所不同，年金有機會只派發至受保人１００、１１０或１２０歲。

另外，有些人會認為選擇投保終身年金會比定期年金更「著數」，其實亦不一定，假設投進

計劃的金額相同，終身年金可能為攤分更長的年金期而令每期的年金收入減少。若擔心年金金額

未必足夠照顧退休生活所需，可提早投保，令年金計劃有更充裕時間儲蓄和累積；或在未急需「

出糧」時暫不提取年金收入，讓其繼續在計劃內滾存生息；甚至可根據個人需要而安排兩個或以

上的年金計劃搭配，例如以定期年金為早期退休生活提供穩定收入，配以終身年金在定期年金期

完結後「接力」，提供穩定收入直至身故，幫助達致期望的退休計劃。



＊萬一在年金期內身故，已繳保費會一鋪清袋？＊



不一定。有些定期年金計劃可讓受益人繼續支取餘下的年金；若是越長命越「賺」得多的終

身年金，受益人有機會只能一筆過取回身故賠償，普遍計劃均保證受益人至少可收取已繳保費扣

除已派發年金的金額。

下次再為大家分享一些運用年金安排退休的實例。《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

