《品中資－羅國森》阿里（０９９８８）視股東為「第三」

《品中資》不知是巧合還是有心人的高明，焦點新股阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）

剛完成招股，港股就回落。

當然，港股回落的主要原因是中美貿易談判再起波瀾，因為傳聞雙方對於簽署階段性協議後

，要削減多少關稅未能達成協議（明顯是中方想減多些，而美方不願），故未必可以在今年之內

簽署協議。

另一方面，美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》，進一步打擊中美關係。現在「皮球

」落在特朗普腳下，到底他簽還是不簽？他是否想將此法案作為貿易談判的其中一個籌碼？似乎

都在他一念之間。

不過，昨日又傳來，中方首席談判代表兼副總理劉鶴已經邀請美國代表赴京，進行面對面談

判，而美國也答應了。再者，美股昨晚的反應也算平靜，所以，即使中美貿易談判又再出現阻滯

，但仍然可以審慎樂觀。

回說阿里的招股，我自己認為，阿里落實來港第二上市，對近期心情低落的港人來說，確實

是一服清涼劑，一方面引證香港的國際金融中心地位仍然牢固，另方面也讓香港投資者可以直接

買到阿里這類優質科網股。

根據初步的資料，阿里公開招股部分超額約４０倍，凍結資金約９４０億元是今年以來凍結

資金最多的新股。而阿里也落實最終定價為１７６港元，較星期二（１９日）阿里在美股的收市

價有近３％折讓，下周二（２６日）上市。



＊阿里定價有水位＊



連日來，阿里在美國的股價都在高位徘徊，星期四（２１日）收報１８４﹒８６美元，以這

個股價計，在港認購到阿里的投資者仍然有一定水位。

不過，由於本港上市的阿里股份跟美國上市的股份互通，所以，阿里在美國的股價會直接影

響阿里在港的股價。現在距離阿里在港掛牌還有兩個交易日，香港投資者仍然有少許風險。

正因為兩者的股份互通，所以，也不能期望阿里在港上市初期，股價可以大升，甚至出現當

年那隻阿里一樣，首日掛牌大升１﹒９倍的「神話」。

今時在港上市的阿里，是沒有創辦人馬雲的阿里。他剛於今年９月卸下主席的職位，但他仍

然是阿里的合夥人兼董事。提起合夥人制度，我想交代一下，因為這是阿里公司架構的一個特色

。

馬雲和他的拍檔成立阿里時，採用了「合夥人制度」的管理模式，形式有點像律師樓或會計

師樓的那種合夥人模式，即是由少數創辦人承擔無限責任，其餘則承擔有限責任的合夥模式。

不過，更重要的是，伴隨著這個合夥人制度的阿里，還擁有雙重股權架構；簡單來說，就是

早前我們經常聽到的「同股不同權」制度。

其實，阿里的大股東不是馬雲和蔡崇信等創辦人，而是日本的軟銀，現時持股

２５﹒８％，完成今次售股後會下降至２５﹒２％。而馬雲只持有６﹒１％股權，售股後會減至

６％。另一位創辦人蔡崇信只持有２％，售股後降為１﹒９％。其他董事和高級管理層則持９％

，售股後變成８﹒８％。

不過，馬雲和蔡崇信等人仍然可以牢牢控制著阿里；原因是，他們持有的股票，投票權遠高

於大股東軟銀持有的股票。

這種同股不同權的安排，常見於一些科網企業，因為公司創辦人一般只有專業知識，但缺乏

資金，但公司要發展，就需要大量資金；因此，他們會向一些天使基金，或稱創投基金招手。

這些基金有的是錢，但不一定擁有相關的專業知識；因此，他們願意接受這種股權安排。那

就是，從資金的角度，他們是大股東，但從公司決策的角度，他們只是小股東。

當年阿里計劃來港上市時，就要求沿用這個制度，但港交所不接受。結果，阿里放棄來港上

市，轉移去美國納斯達克上市。

回說阿里的合夥人制度。要成為阿里的合夥人，要符合三個條件，一是任職滿５年，二是具

優秀的領導能力，高度認同公司文化，第三就是要獲至少四分三的合夥人表決同意。



＊管理質素媲美蘋果？＊



現時阿里總共有３８名合夥人（這個數字不是固定的），當中馬雲和蔡崇信等幾位創辦人屬

於長期合夥人；其他都是後來加入阿里，主要由阿里自己培育出來的人才。

老實說，我也不敢肯定，阿里這種合夥人制度，對公司的長遠發展或者企業承傳，是否最適

合。現階段，我也不敢確定，阿里的管治質素可以媲美蘋果，但已經具備雛型則是可以肯定的！

我翻看阿里今次的招股書，新任主席張勇有一封公開信，闡述公司未來的願景和使命。當中

張勇提到阿里有６個價值觀，也是公司文化的核心，其中第一點就是「客戶第一、員工第二、股

東第三」

其他還包括：「因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化；今天的最好表現是明天的最低要

求；此時此刻，非我莫屬；認真生活，快樂工作。」

雖然阿里只視股東為第三，但我也深信，只要公司對客戶和員工都好，股東自然會受惠。但

願如此！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

