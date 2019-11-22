《鍾之日記》中方冀簽協議，香江止跌造好

《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中美擬簽訂首階段貿易協議的進展反反覆覆，中港股市的表現亦隨之起起落落。繼傳出國務

院副總理劉鶴邀請美方來華磋商，並希望新一輪談判能在下周四（２８日）美國感恩節假期前進

行之後，國家主席習近平今日在北京表示，希望於相互尊重與平等的基礎上，與美國商定首階段

貿易協議，又指「我們沒有挑起這場貿易戰，這不是我們想要的」，這是習近平首次就中美貿易

的情況公開表態。

中方緩和貿戰的意向明顯，加上標普認為，香港抗爭活動持續多時，但香港在進出中國內地

市場的獨特優勢未改，可維持亞洲金融中心地位，不過抗議活動會影響標普對香港的看法，包括

香港政府執行政策和應對未來衝擊的能力受挫，本港財政或不如以往那麼強。



＊恆指全周升１％，Ａ股全周回落０﹒２１％＊



香江魚缸大市氣氛略紓緩，重磅股回升，早段支持港股升２２３點最高見２６６９０點，但

之後升幅逐步收窄，最終收報２６５９５點，升１２８點或０﹒５％。主板成交６７２元。

恆指全周升２６８點或１％。藍籌中，瑞聲（０２０１８）表現最好，全周升８％，石藥

（０１０９３）全周跌３﹒９％，藍籌中表現最差。

滬深股市今早稍微高開，不過盤中醫藥、半導體、釀酒等板塊在毫無預兆下暴跌，拖累滬深

盤中倒跌，滬綜指全日跌０﹒６３％報２８８５﹒２９點，連續兩周收市失落二千九關，指數更

按周回落０﹒２１％。深市表現更差，深成指全日挫１﹒５１％，創業板指更瀉近２％。在資金

逃離的催谷下，兩市全日成交４７１１億元人民幣，按日暴增１１００億元或３０﹒５％。



＊美團績後破百元關，眾安獲摩通看好即落鑊＊



近期市場焦點大多落在新經濟股上，阿里巴巴（０９９８８）回港上市固然吸睛，美團點評

（０３６９０）的第三季業績亦受投資者注視。

美團第三季純利錄１３﹒３５億人幣，成功扭虧為盈，去年同期錄巨虧８３２﹒９５億人幣

。美團績後獲高盛唱好，目標價由１０４元升至１１２元，維持買入評級。富瑞則更為進取，將

目標價由１２１元調高至１３０元，維持買入評級。

中金認為，美團外賣成交總額按年增長４０％勝預期，主要因強勁的需求和市場佔有率提升

所帶動，預計公司的營銷服務、差異化的外送費和正在下滑的外賣員成本，將會支持明年度營業

利潤率持續上升。該行上調其目標價２２％至１１０元，維持「優於大市」投資評級。

美團上季業績認真不失禮，刺激該股今日升破百元大關，高見１０３﹒５元，創上市新高；

升幅在收市前略有回吐，但仍飆６﹒７％，報９８﹒０５元。

另一隻落鑊的新經濟股是眾安在綫（０６０６０），其股價開市後反覆上試，最終以日內高

位收市，飆升１０﹒５％，報２６﹒８元。摩根大通對眾安在綫重新聚焦輕資產模式發展有信心

，如在保健及電商等方面，預測２０２１年的核心償付能力充足率達至３８０％，亦預期短期眾

安集資的可能性不大，上調目標價由２３元至３２元，予「增持」投資評級。

最新消息指，阿里巴巴銷售團隊擬以５手穩中１手分派，申購一手投資者中籤率約八成。



＊妖股發作鬧出國際，雅高控股股東遭斬倉＊



雅高控股（０３３１３）昨日遭ＭＳＣＩ剔除出中國全股票指數成分股名單，當日觸發股價

雪崩，股價插水９８％後停牌。今日股票宣布復牌，股價一度再插３７﹒３７％，但有危就有機

，有刀鋒舔血的投資者，看準股份細容易獲利，趁低買入，令股價盤中獲支持，總結全日跌

８﹒２％，收報０﹒２８元，若股民從最低位０﹒１９１元買入，帳面可賺４６﹒６％。全日成

交３３﹒９５億股，涉資９﹒２５億元。

該公司表示，主要股東宏勝國際透露，因昨日股份價格急跌，引致若干證券經紀於昨日按照

保證金融資安排於市場強制出售所持約１﹒５０７億股，即約４﹒８７％股權。

市場人士就「雅高慘劇」進行覆桌，發現事件的真正導火索，是《華爾街日報》於周三刊登

的文章：《香港一顆神秘的大理石泡沫》。該報道指雅高控股股價虛高，已經去到脫離公司現實

的情況，估值被嚴重高估，報道質疑股價在沒有合理的原因火速上漲，認為證監會有必要調查這

支股票的真正持有人是誰，以及交易是否可能發生在關聯方之間。外界相信，雅高控股受國際關

注後，ＭＳＣＩ基於壓力才決定剔除該股。

至於昨日被沽空機構狙擊的卡森國際（００４９６），今日就沽空報告內容逐一反駁，市場

反應正面，股價全日急升４﹒７８倍，若以昨日收市價計算，一手帳面可賺２１７５元。



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