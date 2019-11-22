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即市新聞

22/11/2019 08:37

【駐京專電】眾華會計師事務所被責令暫停承接新證券業務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》財政部、中證監公布，眾華會計師事務所
因在執行審計業務過程中未能勤勉盡責，同一年內受到中證監兩次行政處罰，決定責令眾華所暫
停承接新的證券業務。繼利安達所、瑞華所、立信所之後，眾華所成為第四家被暫停承接新的證
券業務的會計師事務所。
　　當局並對眾華所提出的要求有三個：一是責令眾華所自第二次行政處罰之日（２０１９年１
０月２８日）起暫停承接新的證券業務；二是自第二次行政處罰之日起，眾華所應根據向財政部
、中證監提交的書面整改計劃，於兩個月內完成整改並提交整改報告；三是在整改和接受核查期
間，眾華所首席合夥人、審計業務主管合夥人、質量控制主管合夥人和相關簽字註冊會計師不得
離職、辦理退夥或轉所手續。眾華所整改完成後，財政部、中證監將對其整改情況進行核查，根
據核查情況做出是否允許眾華所恢復承接新的證券業務的決定。

＊眾華所上市公司審計客戶有５９家＊

　　眾華所受到的兩次行政處罰，涉及此前備受市場關注的雅百特（深：００２３２３）虛構海
外工程項目、虛構建材出口貿易、虛構國內建材貿易等方式累計虛增營業收入；聖萊達
（深：００２４７３）通過虛構影視版權轉讓業務、虛構財政補助等方式累計虛增收入，構成信
息披露違法行為。
　　備受關注的是，暫停承接新的證券業務期間，會計師事務所不能承接包括上市公司、擬ＩＰ
Ｏ公司等在內的新的年報審計等證券業務。此前的瑞華所、立信所由於審計業務規模較大，上市
公司客戶家數較多，均受到了較大影響。
　　據了解，眾華所２０１８年上市公司審計客戶有５９家，如上市公司未在２０１９年１０月
２８日前召開股東大會聘用眾華所為２０１９年度財務報告審計師，則在眾華所被暫停承接新的
證券業務期間，上市公司無法繼續聘用眾華所。

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