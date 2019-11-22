【駐京專電】易會滿：建設證券基金行業文化體系

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》證券基金行業文化建設動員大會昨日在京

召開。中證監主席易會滿在表示，中證監印發了證券基金行業文化建設工作綱要，提出２０１９

年８月至２０２１年１２月為行業文化基礎建設期，爭取通過兩到三年的努力，全面形成規範配

套、有效適用的行業文化體系，行業形象和社會聲譽大幅改善。

易會滿提出以下四方面內容：一是進一步強化黨的領導與公司治理的有機結合。民營證券基

金機構也要按照中央有關加強民營企業黨建的要求，充分發揮黨組織在企業文化建設中的重要作

用。

二是抓好三個關鍵：首先是抓考核激勵，行業機構應轉變簡單以業績為導向的經營理念，構

建激勵與約束相容、長期與短期兼顧的制度機制，注重有效激勵與問責監督相統一，採用適度拉

長考核周期、薪酬遞延發放、員工持股計劃等辦法，建立長周期的考核評價體系和收入分配機制

。其次是抓選人用人，要樹立科學的選人用人標準，堅持德才兼備、以德為先，重點把好證券基

金機構董監高人員的任職資格關。

三是證券業協會、基金業協會須積極主動作為，要發揮自律措施在懲戒違法違規、督促合法

從業方面的引導和震懾作用，嚴肅通報處理一批市場影響惡劣、嚴重損害行業形象的反面典型，

讓違法失信的公司和人員「曝曝光」「露露臉」。

四是以監管導向加速行業文化形成。

