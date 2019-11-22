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22/11/2019 09:12

【駐京專電】最高院人行銀保監合作，建設金融糾紛多元化解機制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》最高人民法院、人行、銀保監會聯合召開
金融糾紛多元化解機制建設推進會。
　　最高人民法院院長周強強調，金融糾紛多元化解機制是一站式多元解紛機制建設的重要組成
部分，要大力推進現代化訴訟服務體系建設，確保金融糾紛多元化解機制發揮實效。要與金融管
理部門、行業協會、調解組織加強協作配合，為群眾提供多途徑、多層次、多種類的金融糾紛解
決渠道，促進非訴解決機制與審判執行工作的順暢銜接和高效流轉。要推進訴訟服務中心功能轉
型升級，強化多元解紛實體化運行功能，實現一站式快速解紛。要持續推進金融糾紛「分調裁審
」改革，推動金融糾紛調解組織建設，構建科學、精準、高效的案件流轉、調裁對接、程序轉換
機制，更好實現源頭解紛、分流提速、簡案快審、繁案精審。
　　中銀監主席郭樹清強調，人民銀行、銀保監以及各金融機構、金融糾紛調解機構要盡快形成
高效率訴調對接模式，要結合行業實際，優化立案前委派調解流程，提高立案後委託調解質量，
推進一站式多元糾紛調解機制建設，發揮行業調解機構的專業優勢，更好服務於法院審判工作。
要健全內部管理、調解規則、文書格式、統計檔案、調解監督等制度，保證調解工作有序運行。
要加強調解員培訓，使其既掌握金融法律業務知識，又具備較高的品德操守、調解技巧和溝通能
力，打造一支專業化、高水平的調解隊伍。

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