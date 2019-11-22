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即市新聞

22/11/2019 09:19

【區塊鏈】深圳啟虛擬貨幣交易場所整治，防借區塊鏈炒作死灰復燃

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深圳市地方金融監督管理局公布，深圳市互聯網金融風險等專
項整治工作領導小組辦公室於昨日（２１日）發布關於防範「虛擬貨幣」非法活動的風險提示，
並通知各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經偵局、市通信管理局等
單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。
　　風險提示稱，自２０１７年《關於防範代幣發行融資風險的公告》發布後，深圳虛擬貨幣非
法活動大幅減少，相關金融風險得到有效控制。但近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒
作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，如：一些企業以「區塊鏈創新」的名義，在境內組
織虛擬貨幣交易；以「區塊鏈應用場景落地」等為由，發行虛擬貨幣，發布白皮書，虛構使用生
態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為注冊在境外的ＩＣＯ項目、虛擬貨幣交易平
台等提供宣傳、引流、代理買賣服務等。
　　根據國家互金整治辦相關部署，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對
上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關於防範代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅
處置。希望廣大投資者對上述非法金融活動保持警惕，及時舉報相關非法違規線索，謹防上當受
騙。（ｗｌ）

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