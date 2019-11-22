《神州縱橫－凌昆》區塊鏈成發展戰略新重點

《神州縱橫》中國對推動高新科技及相關產業發展一直不遺餘力，最新的目標是區塊鏈。這

除了是要發展個別技術外，也反映了搶佔新一輪工業革命及技術開發浪潮先機的宏大戰略。



＊中央重視利推「區塊鏈＋」＊



１０月末中共政治局舉行的學習會談到了區塊鏈，反映了中央對此事的高度重視，並把其提

升到國家發展戰略地位。習近平還講了話，指出要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口

，以加快技術及產業發展，並提出了四方面的任務：增加基礎研究、安排協同技術攻關、標準化

和人才培育等。區塊鏈作為一項新數字技術最初聞名於世，是因虛擬貨幣如比特幣的流行而致，

但實際上其應用面極廣。中國業界已認定了多方面的適用化，包括金融、物流、交通、商貿、司

法、農業、能源、教育就業、醫療保健、智權保護、食品安全以至公益事業等，幾可謂無所不包

。這是因為區塊鏈乃數字經濟的主要基建設施之一，故適用度極高。有人指出「互聯網＋」帶來

了眾多新興產業及相關企業的冒起，今後「區塊鏈＋」也將出現類似的情況，可說是開拓了一個

結合技術、產業和商業模式創新及互動發展的廣闊新天地，成為新經濟的又一重要支柱。又有人

指出區塊鏈的重要效用之一是降低信用成本，這除了可增加交易及整體經濟效率外，還有助建立

新的商業模式、文化甚至促成社會變革，影響將十分深遠。



＊應用生態建設具優勢＊



「互聯網＋」在中國發展迅猛並在一些領域領先世界，原因之一是中國在許多行業如金融、

零售等的落後，採用新技術所取得的方便與效益比在發達國大得多，故認受度更高發展勢頭更強

。相信「區塊鏈＋」將有類似效果，因為中國的社會信用情況相對差劣，政府正籌劃建立社會信

用制度以便糾偏。此外，區塊鏈開發還有重大發展戰略意義。在這項新技術上中國可說是與發達

國大約同時起步，故更有機會搶佔先機，而這也將是中國在新一輪技術及產業革命力量佔先的重

要一環。在其他技術如ＡＩ、ＶＲ等中國正積極努力，在區塊鏈方面中國的「搶閘」行動亦已初

見成效：２０１８年全球逾八成專利申請來自中國，當中ＩＴ巨頭ＢＡＴ等均已大力投入。中國

若發揮國家、企業並舉和產學研合作的攻關能力，相信未來收獲不菲。像互聯網、區塊鏈以至

ＡＩ、ＶＲ等ＩＴ及數字技術，最關鍵者還是應用者的生態群體建設。在這方面中國尤具優勢：

市場大、人才多、產業鏈齊全、創新意欲及能力強和政策給力多，都是有利因素。故掌握基本及

核心技術後，行業發展將可迅速遍地開花。《資深評論員 凌昆》

