  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/11/2019 12:04

【ＦＯＣＵＳ】從雅高到ＷｅＷｏｒｋ，神話背後小心是浮雲

　　【ＦＯＣＵＳ】如果要用一句話形容周四（２１日）股價暴瀉的雅高（０３３１３）和同日
宣布裁員２４００人的過氣「獨角獸」ＷｅＷｏｒｋ，拉丁美洲作家
Ｐａｕｌｏ　Ｃｏｅｌｈｏ的箴言－－「人生變幻無常，從天堂到地獄只需幾秒鐘
（Ｉｔ　ｒｕｓｈｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｈｅａｖｅｎ　ｔｏ　Ｈｅｌｌ　ｉｎ　ａ　
ｍａｔｔｅｒ　ｏｆ　ｓｅｃｏｎｄｓ）」或許再合適不過。
　　周三（２０日）才刷新１４﹒９６元高位的雅高，周四上午不到兩小時就暴瀉近９８％，氣
勢蓋過兩年多前單日勁插９１％的輝山乳業（０６８６３）；而估值一度達４７０億美元的共享
辦公室ＷｅＷｏｒｋ，繼９月宣布取消ＩＰＯ後，昨再確認裁員２４００人－－神話雙雙隕落，
現實教育投資者，小心所謂的「加持」和「願景」，只是一片片浮雲！

＊年內暴漲３８倍，ＮＡＶ僅５毫＊

　　內地石礦企業雅高可謂港股市場名副其實的「妖股」，周三刷新１４﹒９６元高位，相當於
較去年收爐價０﹒３８元暴漲３８倍。不過，近一年的漲幅於周四上午短短兩小時即灰飛煙滅，
暴瀉近９８％至０﹒３０５元，今早復牌再最多插逾三成，低見０﹒１９１元。
　　雅高股價如過山車，表面看是「成也ＭＳＣＩ、敗也ＭＳＣＩ」，自ＭＳＣＩ本月７日宣布
將其納入環球指數系列之中國指數，股價短短兩周即翻倍；而昨日暴瀉，直接原因亦是
ＭＳＣＩ宣布暫停納入該股。
　　不過，回看雅高從９月２３日離奇暴跌４８％到本月８日急彈４０％，再到上周一
（１１日）因「傍」上國企再大升２１％的股價套路，對比其每股資產淨值（ＮＡＶ）僅
０﹒５５６元，背後難掩莊家舞高弄低之手。中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）資料就顯示，其多逾
８４％股份由券商、銀行持倉。
　　事實上，早在９月１５日，獨立股評人Ｄａｖｉｅ　Ｗｅｂｂ就已警告，雅高當時的股價已
相當於有形資產淨值２４倍；截至上半年，已兩次發行新股，且自上市以來從未派息，呼籲明智
的投資者避免沾手。不過，此忠告無礙雅高上周再宣布配售不逾１億股新股引入國企中色地科（
實際交易未完成）再炒過。

＊估值跌九成，剎停ＩＰＯ再裁員＊

　　基金增持、入選摩指、傍上國企……相比一眾莊家借接二連三的「加持」效應將毫子股炒成
妖股，共享辦公室ＷｅＷｏｒｋ從估值縮水近九成到最新裁員２４００人，則顯天花亂墜的「願
景」同為浮雲。
　　２０１０年誕生的共享辦公室初創企業Ｗｅｗｏｒｋ，其創辦人Ａｄａｍ　
Ｎｅｕｍａｎｎ被形容為「有著太陽般的感染力」，憑藉「Ｂｒｉｎｇ　ｐｅｏｐｌｅ　
ｔｏｇｅｔｈｅｒ」的名言和標榜「創造生活，豈只活著」的使命，吸引包括軟銀、淡馬錫在內
的重磅投資者前仆後繼，潛在估值一度高達４７０億美元。
　　不過，在全球１２３個城市大肆擴張、據說連洗手間的每個單間都配Ｂｏｓｅ音響的「獨角
獸」，臨近ＩＰＯ時的財報才讓人驚覺，原來其僅２０１６至２０１８年，虧損即從
４﹒２９億美元擴大至１９﹒２７億美元；最新第三季再虧１２﹒５億美元。市場甚至預期，要
令現金流轉正，未來４年或需至少７２億美元融資；其最新估值僅５０億美元上下。
　　繼９月底宣布撤回招股說明書推遲ＩＰＯ，ＷｅＷｏｒｋ昨終證實流傳數周的裁員傳聞，全
球裁員２４００人或１９％；而其於香港的１５間共享辦公室空間會否迎來整合潮，值得留意。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS22/11/2019
【FOCUS】從雅高到WeWork 神話背後小心是浮雲
國際動態22/11/2019
美駐歐大使：按特指示 迫烏國查政敵
中國故事21/11/2019
【駐京特寫】直擊首屆世界5G大會 展示未來智慧生活科技
FOCUS21/11/2019
【FOCUS】侵侵歇斯底里 基辛格看好貿協
生財有道21/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：銀娛中長線發展仍佔優
生財有道21/11/2019
雅高跌幅擴至近九成七 MSCI計劃暫停納入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金