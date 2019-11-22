【修例風暴】工商界登報反暴力護法治，市民無分?色都是受害者

《經濟通通訊社２２日專訊》反修例風波持續五個多月，本港工商界今天在報章刊登題為「

愛護香港 守護家園」的全頁廣告，指香港已經遍體鱗傷，本港市民不分階層、無分顏色，都是

受害者，呼籲反暴力護法治，保家園是所有愛護香港的市民的共同利益，也是大家共同的責任。

該廣告是香港工商界致全港市民的一封信，參與的機構及組織包括長實集團

（０１１１３）、恆地（０００１２）、新地（００００１６）、新世界發展（０００１７）、

國泰（００２９３）、太古地產（０１９７２）、嘉華集團（００１７３）、九倉

（００００４）、遠東發展（００００３５）、地產建設商會、香港中華出入口商會及全港各區

工商聯等共２６家。

信中指出，香港是我們共同的家園，５個多月來，看到家園處處火頭，暴徒肆無忌憚打砸毀

燒，無不感到痛心；看到香港良好的營商環境被破壞，廣大市民的生計受到沖擊，無不感到傷心

；看到香港社會秩序混亂，香港賴以成功的法制基石被嚴重摧殘，無不感到憂心；看到香港與祖

國的關係和「一國兩制」受到嚴重挑戰，無不感到擔心。

信中指，香港家園正蒙受大難，幾代人共同努力打拚得來的安穩生活，決不能讓少數人毀於

一旦，愛護香港，守護家園，工商界責無旁貸！

信中強調，香港止暴制亂已經到了關鍵時刻，所有希望香港好的人，都應該攜手同行，以正

制暴，用正氣壓倒邪氣，共同發出正能量，齊聲向暴力大聲說不，全部實現止暴制亂，保護共同

的家園！（ｃｌ）（ｚｚ）

