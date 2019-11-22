《經濟通通訊社２２日專訊》平安證券（００２３１）指，清盤呈請繼海通呈請後，昨日收
到Ｓｕｐｅｒ Ｈａｒｖｅｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ ＳＰＣ代表ＳＨ １８０
Ｄａｙｓ基金及ＳＨ ３６５ Ｄａｙｓ基金作為呈請人，申請將該集團清盤。
該呈請將於明年１月２２日於法院展開聆訊。
該集團指有關呈請乃就其未能償還分別結欠ＳＨ １８０ Ｄａｙｓ基金及ＳＨ ３６５
Ｄａｙｓ基金約１２４﹒５４萬美元和約２１８﹒４１萬美元款項。該集團正就該呈請尋求法律
意見。（ｗｈ）
22/11/2019 08:01
平安證券（００２３１）遭基金申請清盤，明年１月聆訊
《經濟通通訊社２２日專訊》平安證券（００２３１）指，清盤呈請繼海通呈請後，昨日收
到Ｓｕｐｅｒ Ｈａｒｖｅｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ ＳＰＣ代表ＳＨ １８０
Ｄａｙｓ基金及ＳＨ ３６５ Ｄａｙｓ基金作為呈請人，申請將該集團清盤。
該呈請將於明年１月２２日於法院展開聆訊。
該集團指有關呈請乃就其未能償還分別結欠ＳＨ １８０ Ｄａｙｓ基金及ＳＨ ３６５
Ｄａｙｓ基金約１２４﹒５４萬美元和約２１８﹒４１萬美元款項。該集團正就該呈請尋求法律
意見。（ｗｈ）
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