平安證券（００２３１）遭基金申請清盤，明年１月聆訊

《經濟通通訊社２２日專訊》平安證券（００２３１）指，清盤呈請繼海通呈請後，昨日收

到Ｓｕｐｅｒ Ｈａｒｖｅｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ ＳＰＣ代表ＳＨ １８０

Ｄａｙｓ基金及ＳＨ ３６５ Ｄａｙｓ基金作為呈請人，申請將該集團清盤。

該呈請將於明年１月２２日於法院展開聆訊。

該集團指有關呈請乃就其未能償還分別結欠ＳＨ １８０ Ｄａｙｓ基金及ＳＨ ３６５

Ｄａｙｓ基金約１２４﹒５４萬美元和約２１８﹒４１萬美元款項。該集團正就該呈請尋求法律

意見。（ｗｈ）

