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22/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３６億人幣，買建行工行沽神華中興

　　《經濟通通訊社２２日專訊》市場擔心中美首階段貿易協議今年內可能無法達成，美國股市
隔晚（２０日）下跌，港股低開３０２點報２６５８７點，即時失守５０天線（約２６６６３
點），及後跌幅不斷擴大，最低曾見２６３０６點挫５８３點，最終收報２６４６６點，跌
４２２點或１﹒５７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３６億元人民幣增加近四成。北水淨買入最多的個股依次是建
設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最多的依
次是中國神華（０１０８８）、中興通訊（００７６３）、石藥集團（０１０９３）。
　　主板成交７５４﹒３２億元增加２０﹒６％。其中港股通成交９６﹒１億元，佔總成交
１２﹒７％。

＊港股急向下跌，北水增持內銀股＊

　　港股下跌，北水增持內銀股，建行、工行、中行之北水淨買入分別７﹒８５億元、
４﹒６１億元及１﹒２９億元，增加逾５４％、４０％及約１４％。三股股價難獨善其身，分別
下跌２﹒０３％報６﹒２７元，挫２﹒０８％收５﹒６６元，及軟１﹒８６％報３﹒１７元。
　　據外電引述大宗交易文件報道，幫騏鍵公司出售２０００萬股平安好醫生（０１８３３）股
份，每股作價５５元，總值１１億元，今早開市前見相關大手成交上板。平安好醫生全日股價急
跌１１﹒６６％報５１﹒９元，北水淨沽出約１１３０萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　７．８５　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　　４．６１　
　　美團點評　（０３６９０）　　　　　　４．３３　
　　中石化　　（００３８６）　　　　　　１．２９　
　　中國銀行　（０３９８８）　　　　　　１．２９　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０．５８　
　　中興通訊　（００７６３）　　　　　－０．３５　
　　石藥集團　（０１０９３）　　　　　－０．２２　
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　－０．１９　
　　平安好醫生（０１８３３）　　　　　－０．１１　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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