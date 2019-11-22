《日入而息》高鐵站商業地收３標書反應冷，傳阿里一手中籤率八成

《今天重點》﹡地政總署表示高鐵站商業地共接獲３標書，長實新地入標；萊坊表示高鐵站

商業地收３標書符預期，料有流標風險；美聯指高鐵站商業地反應一般，料

估值５５３﹒８億

﹡消息指阿里（０９９８８）一手中籤率８０％，認購５手穩獲一手；富邦人

壽購入８８０萬股阿里股份，涉資逾１５億元

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５６％，料短期樓價反覆上升

﹡禁蒙面法被裁違憲，高院暫緩執行判決令一星期



《即日市況》﹡中美貿談氣氛略緩，港股收升１２８點報２６５９５，成交６７２億



《深滬股市》﹡滬綜指全日跌０﹒６３％，連續兩周收市低於兩千九



《美元匯價》﹡加元有一定支持，高位可小注造空美元；歐元最新報１﹒１０５６╱５９，

日圓最新報１０８﹒４８╱５１



《公司業績》﹡嘉濤（０２１８９）半年盈利增加兩成三，派息２仙

﹡信利國際（００７３２）首三季賺１﹒６９億元，升９﹒５倍，不派息

﹡中港照相（０１１２３）中期虧損收窄至１９８﹒８萬元

﹡景福集團（００２８０）中期扭虧為盈錄純利２３７萬元，不派息

﹡卓珈控股（０１８２７）中期純利１１５３﹒６萬元，按年升０﹒７％，不

派息



《公司資訊》﹡消息指阿里（０９９８８）一手中籤率８０％，認購５手穩獲一手；富邦人

壽購入８８０萬股阿里股份，涉資逾１５億元

﹡卜蜂國際（０００４３）與ＫＳＰ簽訂越南安裝及建造合同

﹡中國飛鶴（０６１８６）遭沽空機構狙擊，開市前宣布停牌

﹡君實生物（０１８７７）終止內資股全國股轉系統掛牌

﹡華立大學（０１７５６）超購２﹒７２倍，一手中籤率７０％

﹡金寶通（００３２０）斥資７０萬美元入股智能家居電器分銷業務

﹡嘉華（００１７３）啟德嘉峰匯有望於兩周後開售，對銷情具信心

﹡前進控股（０１４９９）於澳洲登記為數字貨幣交易業務提供商

﹡基石控股（０１５９２）收購家具及裝修公司，總代價１﹒２億元

﹡康希諾生物（０６１８５）腦膜炎疫苗新藥註冊，獲國家藥監局受理

﹡普匯中金（００９９７）附屬訂立保理融資修訂及展期協議

﹡匯創控股（０８２０２）終止出售石家莊巴士站廣告業務

﹡雷蛇（０１３３７）將在倫敦開設歐洲首間旗艦店

﹡新龍國際（００５２９）推遲分拆新龍酒店股份

﹡建設銀行（００９３９）副行長廖林提出辭呈

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司中標河南引淮供水灌溉工程ＰＰＰ項

目

﹡中國平安（０２３１８）李源祥辭任聯席首席執行官，陸敏接任首席保險業

務執行官

﹡進智公共交通（０００７７）附屬購２３輛公共小巴，涉１４４４﹒５萬元

﹡友邦（０１２９９）黃經輝辭任集團首席執行官兼總裁，李源祥接任

﹡保利物業發展據報尋求３９億元香港ＩＰＯ下周獲批



《國企紅籌》﹡聯想（００９９２）產品符合任何國家的法律和規定，尊重當地用戶



《神州民企》﹡安東油服（０３３３７）發３億美元債券，票息７﹒５厘

﹡禹洲（０１６２８）擬發５億美元債券，年息８﹒３厘

﹡新奧（０２６８８）大股東轉讓逾三成持股予新奧股份涉２５８億元人民幣

﹡歲寶百貨（００３１２）附屬收購珠海市商業用地

﹡中國罕王（０３７８８）對罕王澳洲增資２８００萬澳元

﹡中國新城市（０１３２１）吳武振辭任公司財務總監，莊旭輝接任

﹡中視金橋（００６２３）注資１﹒２２億元人民幣予上海葡萄緯度科技



《中國要聞》﹡統計局修訂去年ＧＤＰ為９２萬億，比初核增２﹒１％

﹡農業農村部表示生豬生產進入止降回升轉折期；豬肉前三季度進口同比增加

超４０％；將對市場上出現的非法疫苗進行嚴格處罰；江蘇、山東等地６月

疫情不是非洲豬瘟；農科院副院長表示中國人可藉豬瘟調整飲食結構減肥

﹡最高院人行銀保監合作，建設金融糾紛多元化解機制

﹡上海地區券商接通知，ＡＰＰ收集個人信息嚴防五情形

﹡中海集團與上海普陀區、青浦區簽署戰略合作協議

﹡國投電力計劃在倫敦發行上市，至少融資５億美元

﹡廣州首批共有產權房啟動申購，向港澳青年開放申請

﹡內地最新版負面清單：科創板首發股票註冊等措施獲納

﹡王思聰再被限制消費：房產、汽車、存款被查封；王思聰接連遭「暴擊」：

再收到３條限制消費令

﹡美艦入南海島礁鄰近海域，中方敦促停止挑釁冒險行徑

﹡特斯拉目標農曆新年前交付國產Ｍｏｄｅｌ ３電動車

﹡習近平會見ＩＭＦ總裁，冀提高發展中國家發言權

﹡經合調高今年中國增長預測至６﹒２％，未來兩年破６

﹡劉鶴稱四中全會確定堅持和完善社會主義基本經濟制度

﹡外匯局表示１０月外匯市場總計成交１﹒９２萬億美元

﹡銀保監表示提升服務製造業戰略層級，加大信貸投放力度；機構開展保險資

管產品業務不得承諾保本收益；取消境外金融機構入股信託公司門檻要求

﹡浮動費率基金再次開閘，首批上海６家基金公司拔頭籌

﹡央企中船科技收購母企資產罕見遭中證監否決，今復牌

﹡人行連停三天逆回購，本周淨投放３０００億元

﹡深圳啟虛擬貨幣交易場所整治，防借區塊鏈炒作死灰復燃

﹡財政部部長劉昆稱今年減稅降費將達２﹒３萬億元

﹡華為申請三個新商標，或布局家居或辦公方向

﹡涉嫌偷取美國專利農業技術，百人計劃學者向海濤被捕

﹡習近平冀在互重和平等基礎上與美達成初步貿易協議；擴大開放越有阻力，

越要迎難而上；習近平晤基辛格：中美應就戰略性問題加強溝通避誤判

﹡華府考慮對歐盟啟動新調查，為加徵關稅鋪路

﹡據報劉鶴邀請美國貿易代表來華磋商，冀感恩節前進行

﹡中證監快將推創科板指數；中證監與公安機關合作，舉辦打擊期貨違法犯罪

培訓班

﹡外交部回應有華人間諜罪在美被捕：堅決反對借題發揮

﹡財新表示內蒙緊急建防火牆，機場及公路設卡嚴防死守

﹡大馬捕６８０名中國公民涉網絡欺詐，中方冀公正處理

﹡美國銀行表示明年中國綠色債券發行將達５５０億美元

﹡滬加大虛擬貨幣交易監管防控力度，一經發現可即舉報

﹡上交所修訂《滬港通業務實施辦法》並公開徵求意見



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１５６６﹒８點

﹡太平洋島國圖瓦盧拒中國援助，維持與台灣外交關係

﹡台灣採購美戰機特別預算案三讀通過，藍綠兩黨均支持

﹡郭冠英稱代表共產黨監督選舉，綠營稱或違國安法



《其他消息》﹡地政總署表示高鐵站商業地共接獲３標書，新地獨資入標

﹡恆指公司發布第二上市入綜合指數處理方法

﹡美聯調查指近七成家長有意送子女出國留學，近月移民查詢急升

﹡謝子和擊敗管浩鳴當選聖公會港島區主教

﹡經絡表示部分銀行收緊按揭優惠，料年內ＭＭＩ續上升

﹡證券業協會表示業界已出現結業潮，經營環境前所未有艱難

﹡深股通額度全日用２０﹒２億元，陸股通淨流入９﹒５億；滬股通額度全日

用８５００萬元，陸股通連續七天淨流入

﹡野村東方國際證券獲經營證券業務許可證

﹡萊坊表示高鐵站商業地收３標書符預期，料有流標風險

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５６％，料短期樓價反覆上升

﹡銀公表示銀行資產質素未有惡化情況，未見資金大規模流走



《修例風暴》﹡人民日報表示香港司法機構應嚴格依法懲治所有暴徒

﹡工商界登報反暴力護法治，市民無分顏色都是受害者

﹡尖沙咀公共圖書館、香港歷史博物館和香港科學館關閉

﹡鄧炳強稱離開理大經登記人士未能離境及被捕因曾潛逃

﹡選舉事務處否認以投票站開放首三小時計算選舉結果

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