《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７８７５．６２ 升 １０９．３３點╱０．３９％
標普５００ ３１１０．２９ 升 ６．７５點╱０．２２％
納斯達克 ８５１９．８８ 升 １３．６７點╱０．１６％
倫敦富時１００ ７３２６．８１ 升 ８８．２６點╱１．２２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１６３．８８ 升 ２６．１８點╱０．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９３．１３ 升 １１．９２點╱０．２０％
﹡香港時間７：４４ａｍ美元兌日圓１０８．７６，歐元兌美元１．１０２５
25/11/2019 07:46
《日出而作》香港區選非建制派大勝，美股全線收高，歐洲股市向好
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７８７５．６２ 升 １０９．３３點╱０．３９％
標普５００ ３１１０．２９ 升 ６．７５點╱０．２２％
納斯達克 ８５１９．８８ 升 １３．６７點╱０．１６％
倫敦富時１００ ７３２６．８１ 升 ８８．２６點╱１．２２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１６３．８８ 升 ２６．１８點╱０．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９３．１３ 升 １１．９２點╱０．２０％
﹡香港時間７：４４ａｍ美元兌日圓１０８．７６，歐元兌美元１．１０２５
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