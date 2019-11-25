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25/11/2019 07:46

《日出而作》香港區選非建制派大勝，美股全線收高，歐洲股市向好

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７８７５．６２　升　　１０９．３３點╱０．３９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１１０．２９　升　　　　６．７５點╱０．２２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５１９．８８　升　　　１３．６７點╱０．１６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２６．８１　升　　　８８．２６點╱１．２２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１６３．８８　升　　　２６．１８點╱０．２０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８９３．１３　升　　　１１．９２點╱０．２０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４４ａｍ美元兌日圓１０８．７６，歐元兌美元１．１０２５

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