《牛熊志選－陳其志》資金看多美團

《牛熊志選》近日恆指表現相當反覆，本周初一度急升至最高２７０９３點，惟上周四

（２１日）掉頭急跌低見２６３０６點，未能重新企穩１０天及２０天平均線之上，走勢維持區

間上落格局，後市或仍會反覆下試２６０００點至２６２００點的上升通道底支持。恆指牛熊證

資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１０８４萬港元資金淨流出，顯

示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２８７６萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨

分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５８００點至２６０９９點之間，累計相

當約１２４１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７２００點至２７４９９點之間累計了相當

約１４０９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１６﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１６﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒５個波幅點至１５﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２２﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２３﹒３％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２３﹒８％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降０﹒９個波幅點至２７﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

１９﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２４﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１８﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒８個波幅點至１７﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

１６﹒９％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約４２２７萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約１１２元至１１５元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍至６倍牛證方

面，資金留意收回價８８元至９６元之間的較貼價條款，收回距離約２％至１１％，槓桿約６倍

至１６倍。另外，平保相關認購證及牛證期內錄得約７４６萬元資金淨流入部署，資金留意行使

價９５元至１００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１３倍至１７倍；牛證方面，資

金留意收回價８０元至８８元之間的條款，收回距離約２％至１０％，槓桿約７倍至２３倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１３９３萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３０４元至３１９元附近的中期價外條款，

實際槓桿約８倍至１０倍；熊證方面，資金主要留意收回價３３９元至３４３元附近的條款，收

回距離約２％至３％，槓桿約１９倍至２９倍。

阿里巴巴（０９９８８）將於星期二（２６日）在香港掛牌，相關認購證也獲准同日上市，

首日上市的阿里認購證共１７隻，行使價介乎１６２元至２３８﹒８８元，到期日半數為最短的

六個月年期，即５月尾到期左右，而最長年期的長至２０２１年１０月，根據上市文件顯示，

１７隻認購證實際槓桿由３﹒１倍至５﹒８倍不等，溢價介乎６﹒６％至４６﹒５％。由於引伸

波幅的高低不同，窩輪的實際槓桿跟價外程度不一定成正比，如價外輪的引伸波幅定價較高，槓

桿效果不一定好過引伸波幅較低的貼價輪。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

