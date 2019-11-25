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即市新聞

25/11/2019 08:40

《一周攻略－周進略》港股上落格局，年底前炒落後

　　《一周攻略》全球市場氣氛不差，只是港股相對失色，原因大家都明，本身因素使然，投資
者樂觀不得。是的，相比美股三朝兩日屢創新高，港股股民的感受，相去何只十萬八千里！
　
＊二萬五支持，二萬八阻力＊
　
　　正如此前本欄說過，以恆生指數計，港股看來只是上落市，年內跑輸全球平均數的可能性很
大。不錯，年初上試３０２００之上，但之後無以為繼。到近幾個月，主力區間已退守到
２５０００為支持，２８０００是阻力，僅此而已。
　　當然，指數是一回事，大市是否真的純看指數，的確有爭議，此所以炒股不炒市，如斯深入
民心。對於很多真正參與其中的人，恆指只是其中一個指標，不是唯一的指標，尤其是參與的板
塊，可能與大市指數相反方向，又或者無甚關係。
　
＊經濟趨勢難解釋短期股市波動＊
　
　　另一個是要留意的盲點誤區，就是純以經濟看股市。誠然，股價最終反映企業盈利增長，畢
竟資產價格的估值模式，就是把未來出現的現金流折現而來的現值，但這是基於估計和預期，尚
未發生的，故此隨著事態變化，時有不同，亦屬合理之至。
　　正因如此，經濟變化相對較慢，大幅度的變化有跡可尋，經濟數據卻一般滯後，故此，若以
經濟論股市，在時間點上，可能有很多不吻合的地方。
　
＊有限資金追逐更有限想像空間＊
　
　　無論如何，身處港股當中，假如撇開全球化的部署，包括分散投資於美股或其他資產類別，
純以港股策略部署，目前最要留意的是，在一個典型的大型上落市，來來回回幾千點之後，可以
是無所獲，因為重點是塘水滾塘魚中，怎樣以有限資金，追逐更有限的可想像空間。
　
＊短期或有粉飾窗櫥＊
　
　　過去一段日子，不無較亮麗的板塊，例如手機設備股，又或者物管股，以至內地消費零售概
念，到近日轉炒本地地產，似有由內地增長的概念，先行套現獲利，轉炒落後，特別是傳統舊經
濟的，有資產淨值折讓可以計數者。投資者不妨留意，由目前至年底前，可能都是炒落後一會，
一來是估計別人也有同類想法，人同此心，心同此理，二來是粉飾窗櫥之用，亦未可料。
　
＊小心滯後型技術指標＊
　
　　大市指數上落，反而是一時幾百點，轉眼間，幾天後又回過頭來，無甚參考價值，不要被相
對滯後型的技術指標，例如移動平均線所害，因為上落市中，假突破都要靠這些線位來鋪成。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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