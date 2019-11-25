【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２５日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。

領展房產（００８２３）派發中期息每股１﹒４１４７元，將於本周三（２７日）除淨，

１２月１０日派發。該股最新隨市升３﹒１％，報８３﹒０５０元；成交約４９２萬股，涉資４

﹒０４億元。





表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２ －

獲派一股時代鄰里股份

平安證券（００２３１） 四合一 １７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

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