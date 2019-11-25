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25/11/2019 09:42

中美擬本周舉行貿易談判，港股急漲４００點報２６９９５

　　《經濟通通訊社２５日專訊》有外媒引述消息人士報道，中國已邀請美國高級貿易談判代表
在北京進行新一輪面對面談判，希望會談能在本周四美國感恩節假期之前舉行。消息刺激港股今
早高開２７８點報２６８７３。另外本地局勢有降溫跡象，區議會選舉成功舉行，本地地產股亦
重拾升勢，當中九置（０１９９７）走高逾３％，帶領港股升幅擴大至４００點，報
２６９９５。主板成交９５﹒０４億元。國指報１０６３９，升１３３點或升１﹒２７％。
　　上證綜合指數報２８８９，升３點或升０﹒１３％，成交２０５﹒２６億元人民幣。深證成
份指數報９５８８，跌３７點或跌０﹒３９％，成交３３９﹒１９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　４４﹒１０元　　　升３﹒１６％
　　恆隆地　產（００１０１）　　　１６﹒５４元　　　升２﹒６１％
　　新世界發展（０００１７）　　　１０﹒６０元　　　升２﹒５１％
　　新鴻基地產（０００１６）　　１１３﹒４０元　　　升２﹒２５％
　　信和置業　（０００８３）　　　１１﹒８２元　　　升２﹒２５％
　　領展　　　（００８２３）　　　８２﹒２０元　　　升２﹒０５％
　　太古Ａ　　（０００１９）　　　７１﹒２０元　　　升２﹒０１％
　　恆基地產　（０００１２）　　　３８﹒５０元　　　升１﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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