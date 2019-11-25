中美擬本周舉行貿易談判，港股急漲４００點報２６９９５

《經濟通通訊社２５日專訊》有外媒引述消息人士報道，中國已邀請美國高級貿易談判代表

在北京進行新一輪面對面談判，希望會談能在本周四美國感恩節假期之前舉行。消息刺激港股今

早高開２７８點報２６８７３。另外本地局勢有降溫跡象，區議會選舉成功舉行，本地地產股亦

重拾升勢，當中九置（０１９９７）走高逾３％，帶領港股升幅擴大至４００點，報

２６９９５。主板成交９５﹒０４億元。國指報１０６３９，升１３３點或升１﹒２７％。

上證綜合指數報２８８９，升３點或升０﹒１３％，成交２０５﹒２６億元人民幣。深證成

份指數報９５８８，跌３７點或跌０﹒３９％，成交３３９﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九龍倉置業（０１９９７） ４４﹒１０元 升３﹒１６％

恆隆地 產（００１０１） １６﹒５４元 升２﹒６１％

新世界發展（０００１７） １０﹒６０元 升２﹒５１％

新鴻基地產（０００１６） １１３﹒４０元 升２﹒２５％

信和置業 （０００８３） １１﹒８２元 升２﹒２５％

領展 （００８２３） ８２﹒２０元 升２﹒０５％

太古Ａ （０００１９） ７１﹒２０元 升２﹒０１％

恆基地產 （０００１２） ３８﹒５０元 升１﹒７２％

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（ｊｔ）

