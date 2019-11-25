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即市新聞

25/11/2019 16:50

《盤後部署》內外消息撐市，港股２６３００料見支持，藥股分注買

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平與美國總統特朗普於上周五（２２日）均對簽
署首階段前景感樂觀；本港方面，政治緊張局見緩和，區議會選舉順利舉行。內外因素下，刺激
恆指今早高開２７８點，報２６８７３。其後，本地地產股及重磅股愈升愈有，推高港股最高曾
飆至２７１１４點漲５１９點兼曾重返二萬七關，更一舉收復十天線（約２６７０１點）、廿天
線（約２６９９１點）、五十天線（約２６６５１點）及百天線（約２６８２５點）。最終恆指
收報２６９９３點，升３９７點或升１﹒５０％，主板成交７５９﹒６９億元漲１３％。國指報
１０６２８點，升１２２點或升１﹒１７％。
　　Ａ股走勢不一，上證綜指收報２９０６點，升２０點或升０﹒７２％，成交１７４２﹒３５
億元人民幣。深成指跌不足１點，收報９６２６點，成交２４５８﹒０６億元人民幣。

＊巴克萊下調美國經濟衰退機會率至２０％＊

　　有專家對明年美國的經濟看法稍為樂觀，巴克萊首席美國經濟師加潘（Ｍｉｃｈａｅｌ　
Ｇａｐｅｎ）下調其對美國明年發生經濟衰退的機率的預期，他表示未來一年美國經濟出現衰退
的機率為２０％，較１０月份預測的２５％至３０％有所下降。
　　在中美貿易戰方面，雖然中美官員於本月多次就達成首階段貿談協議釋出善意，令市場憧憬
首階段貿談能在年內成功達成，但現時距離年底僅餘６周，雙方仍未有簽署貿易協議的確實消息
，令達成協議的變數增加。有兩國部分官員亦對貿談表示不樂觀，他們認為，首段協議或需待明
年首半年才能簽署，而雙方能達成第二次階段協議的可能性亦較低。
　　明日（２６日）聯儲局主席鮑威爾在普羅維登斯商會的年會上就經濟情況發表講話，屆時會
釋放更多有關對美國經濟的看法，或影響本周美股走勢。

＊本港政局緩和非完滿解決，仍有機會惡化＊

　　港股本日裂口高開２７８點，隨後更重返二萬七關，相信是中美貿談見曙光，以及本屆區議
會民主派告捷，市場憧憬示威活動短期或減少所致。再者，只要短時間內沒有重大利淡消息影響
，加上明天阿里巴巴（０９９８８）掛牌，料短期對港股具刺激作用，估計恆指短時間內較難跌
穿２６３００點的支持位。惟投資者現階段不宜高追，因現時市況屬波動性強的「政治市」，中
美之間的「口水戰」依舊，加上本港政治困局只是緩和而非完滿解決，後市或有機會再度惡化，
故不建議投資者現階段入市。
　　受帶量採購政策影響，藥品股普遍逆市下跌，惟該類股份近期累積升幅不少，調整屬正常表
現。然而，藥品仍具投資價值，因該板塊受經濟下行環境影響較細。再者，過往藥品股普遍於帶
量採購政策公布後調整，回調完畢後便再度走上，投資者可趁板塊跌勢喘定，考慮分注買入具業
績支持、較多藥品獲納入採購範圍以及製造創新藥能力強的藥品股。（ｋｓ、ｊｔ）

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