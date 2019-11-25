【華為風波】美國當局通過禁止動用政府資金購買華為與中興設備

《經濟通通訊社２５日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）一致通過將華為及中興通訊列

為國家安全風險企業，禁止美國鄉村電訊營運商動用８５億美元的政府資金購買這兩間公司的設

備或服務。

ＦＣＣ還投票建議要求這些營運商移除及替代現有網絡中使用華為及中興通訊的設備。ＦＣ

Ｃ一直認為，華為及中興與中國政府及軍事機構有聯繫，以及中國法律要求這些公司協助中國政

府開展情報活動，對美國的國家安全構成風險

華為與中興將有３０日時間來對禁令進行抗辯，而強制移除設備的最終命令最早亦要到明年

才會推出。（ｍｎ）

