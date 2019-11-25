《談國論企－黎偉成》美續反華衝擊兩國互信難達貿協

《談國論企》中國外長王毅於２０１９年１１月２２日直斥美國不斷制定的擬干預中國內政

法案的行為，會「嚴重衝擊兩國建立多年的互信」，連同美方在經貿磋商力圖霸取更多利益，和

對華為、中興等中企設障施壓，單邊主義甚至美帝國霸權主義「氣焰」日益熾熱，凡此種種，皆

為兩國短期不易達貿易協議的惡因。



＊美政棍對港制法案干預中國內政實反華＊



我續淡看中美經貿以至政治等關係的短中期發展，乃因以特朗普為首的美國一眾政治人物和

官員近期變相加厲地推出許許多多仇華、壓華甚至反華劣舉，特別是（一）推出多個香港、台灣

等「法案」甚至在新疆問題上指手劃腳，而王毅即使未有明確指出相關「法案」，但誰都意會到

所指的當是美國政棍以「簡易」程序，通過所謂《香港人權及民主法案》，相當離譜之因，乃（

１）沒有經過任何議會辯論，政棍只是發出電郵，在指定短日不回覆便當作贊成，是之為所謂「

全票通過」。

此「議」正處（２）距美國大選期約兩個月光景，政人每多埋頭部署選舉工作，由是此法案

輕易地匆匆「通過」。此一劣舉（３）有可能予香港若干人以錯誤的「信息」現時的暴力甚至恐

怖行動升級，由是（４）有可能進步和更嚴重破壞香港的經濟金融，對港人當無任何好處。

凡此，更可在相當程度反映出美國政客、政棍的反華惡勢力不斷激化，美帝國霸權主義者亂

港反中惡心彰彰明甚。且看（５）特朗普會否簽此一怪「法」，還是以此作中美貿談其一中「要

脅」。

王毅力斥美國所「制定」的所謂「法案」，不僅針對香港，相信亦包含對台，所涉之非不少

。因特朗普事事仇華壓華同時，美國一眾政棍反華情緒更是日益高漲，香港夾在美反華中間作磨

心，而亂港者藉反修例遊行演變成暴動甚至恐襲，政經情皆惡。

另一惡行，為（二）美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）於美國時間１１月２２日，通過禁止運

營商使用聯邦補貼資金購買華為和中興設備的決定，華為瞬即在北京時間同日深夜發表聲明指

ＦＣＣ在沒有證據證實的情況下，就「認定」華為對美國構成國家安全威脅，不僅違反立法的正

當程序、原則，更有違法之嫌。此類不符立法正當程序甚至有違法之嫌的「設例」、「立法」，

乃美國政府自特朗普上任以來對華的不按章法、缺乏理據的亂行劣舉，且為處處針對華為的「攻

擊性武器」，打華為，為是欲壓下中國科技向高尖端的成長甚至應用普及化的發展。

尤其需要指出者，為中美高級別貿易磋商，所涉的不僅止於貿易事項，還有美國主動提出的

知識產權、技術轉移等，以及中方要美方不再對華為等中企的無理、違法地處處針惡行。



＊霸道對華為中興增新壓又要中國買美農產＊



正正因為美國政客甚至政棍就香港的「人權及民主」匆匆通過的「法案」，中美政經關係頗

有如履薄冰之概，由是（三）中國副總理劉鶴邀請美方代表到北京舉行第１４輪高級別經貿磋商

，惟美方（Ｉ）僅作「禮貌」式的「說好」，日期卻未定之餘，更反過來（ＩＩ）硬要中方在（

ｉ）知識產權和技術轉移等問題作出確切的「承諾」，和（ｉｉ）在指定期限購買美國的大宗農

產品，可見美方之貪得無厭，已達致無所不極的惡劣境地，當然亦為中美貿談設障主阻。

美國尤以特朗普為首的頗不少人，把由他們主動挑起的中美緊張關係，由經濟和貿易層面，

惡意和狠狠地擴大至政治層面，既因此乃一直仇華、壓華甚至反華之一眾，同樣重要者為眾廝於

美國即將於２０２０年１月份舉行的總統且相當部分議會席位選舉，必會打出的所謂「中國牌」

，只是當下的劣況更甚。

王毅提及美國一些政客試圖將中美關係推向對立面甚至對抗，這既不符合美國利益，也不符

合中國利益。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

