《異動股》雅高（３３１３）兩連跌挫逾９８％後，現反彈兩成半

《經濟通通訊社２５日專訊》雅高控股（０３３１３）連跌兩日累挫逾９８％後，現反彈

２５％，報０﹒３５元，盤中高見０﹒４１５元；成交約６﹒４６億股，涉資２﹒４１億元。

雅高公布獲悉主席伍晶配偶梁迦傑全資擁有的宏勝作為該集團主要股東，所持該集團餘下約

３﹒８６億股已於上周五（２２日）遭強制出售，不再持有該集團股份，也不再為該集團主要股

東。該集團指，上周四（２１日）因股價急跌而致若干證券經紀於同日按照保證金融資安排將宏

勝所持該集團約１﹒５１億股強制出售。隨後，在上周五宏勝所持有約３﹒８６億股又獲若干證

券經紀因股份價格近期急跌而按照保證金融資安排進行強制出售，即宏勝所持約５﹒３６億股悉

數被沽。

現時，恆生指數報２６９６７，升３７２點或升１﹒４０％，主板成交１５２﹒２３億元。

國企指數報１０６１２，升１０５點或升１﹒０１％。

上證綜合指數報２８８２，跌２點，成交４４７﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報９５２７，跌９９點或跌１﹒０３％，成交７０６﹒４４億元人民幣。



表列十大升幅個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

升華蘭德（０８１０６） ０﹒２８５元 升４０﹒３９％

米蘭站 （０１１５０） ０﹒０９８元 升３８﹒０３％

卡森國際（００４９６） ３﹒４３０元 升３０﹒４２％

雅高控股（０３３１３） ０﹒３５０元 升２５﹒００％

奧傳思維（０８０９１） ０﹒０６０元 升２７﹒６６％



偉俊集團（０１０１３） ０﹒０５０元 升１９﹒０５％

ＷＡＣ （０８６１９） ２﹒１９０元 升１７﹒７４％

千盛集團（０８４７５） ０﹒５５０元 升１５﹒７９％

南旋控股（０１９８２） ０﹒７４０元 升１５﹒６２％

大唐潼金（０８２９９） ０﹒０６１元 升１５﹒０９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

