《異動股》卡森（４９６）午後再炒起，現急升近六成重上十天線

《經濟通通訊社２５日專訊》卡森國際（００４９６）今早已升近三成，午後該股再炒起，

現升５９﹒３２％，報４﹒１９元，盤中高見４﹒４元，重上十天線（３﹒８５３元）；成交約

８４３１萬股，涉資２﹒８９億元。暫為最大升幅個股。

券商盤路方面，目前為「深股通」服務的中國創盈市場服務淨買入（被動買賣．下同）

６５５﹒８萬元，其次是德意志證券淨買入５３１萬元，瑞銀證券亦淨買入１２３﹒４萬元。

而目前淨沽出最多是凱基證券，已淨沽出２７２﹒９萬元，其次是匯豐證券淨沽出

２１７﹒１萬元，富途證券亦淨沽出１４７﹒３萬元

恆生指數現報２７０３５，升４４０點或１﹒６６％，主板成交４１４﹒３４億元。國企指

數報１０６５１，升１４５點或１﹒３９％。

上證綜合指數報２８９６，升１１點或０﹒４％，成交１１３２﹒８７億元人民幣。深證成

份指數報９５８３，跌４３點或０﹒４５％，成交１６３５﹒０７億元人民幣。



表列十大升幅最大股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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卡森國際（００４９６） ４﹒１９０元 升５９﹒３２％

雅高控股（０３３１３） ０﹒３８０元 升３５﹒７１％

寶積資本（０８１６８） ０﹒０８５元 升２５﹒００％

升華蘭德（０８１０６） ０﹒２４５元 升２０﹒６９％

量子思維（０８０５０） ０﹒４４５元 升２０﹒２７％



米蘭站 （０１１５０） ０﹒０８５元 升１９﹒７２％

ＷＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（０８６１９） ２﹒２２０元 升１９﹒３５％

環球數碼（０８２７１） ０﹒１２４元 升１８﹒１０％

中環控股（０１７３５） ７﹒４５０元 升１８﹒０７％

瑞誠傳媒（０１６４０） ２﹒０３０元 升１６﹒６７％

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（ａｌ）

