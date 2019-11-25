《午市前瞻》區選順利緊張局勢緩和，港股有望上試２７３００

《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）中美元首均對成功簽署首階段貿易釋出正面

訊號，刺激美股三大指數上揚。加上新一屆區選民主派全線報捷，本港局勢有望進一步緩和，帶

動港股延續上日漲勢，今早高開２７８點或１％，報２６８７３。

本地地產及重磅股帶頭造好，港股最高曾飆至２７１１４點漲５１９點兼重返二萬七關，一

舉收復十天線（約２６７０７點）、廿天線（約２６９９４點）、五十天線（約２６６５２點）

及百天線（約２６８２５點）。

臨近收市一直維持升勢，最終半日收報２７０６２點，升４６７點或升１﹒７６％，主板成

交４０５﹒１９億元。國企指數報１０６６１點，升１５４點或升１﹒４７％。

Ａ股走勢不一，上證綜指報２８９５點，升１０點或升０﹒３５％，成交１１１１﹒７２億

人民幣。深成指報９５７９點，跌４７點或跌０﹒４９％，成交１６０６﹒７６億人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒８６％，報３３９﹒８元；友邦（０１２９９）揚

３﹒１７％，報７９﹒７５元，破廿天線（７９﹒２８７元）；中移動（００９４１）漲

１﹒３１％，報６２﹒１元；港交所（００３８８）走高１﹒７９％，報２５０﹒２元；匯控

（００００５）升１﹒８９％，報５９﹒２５元。



＊本港局勢漸緩和，本地地產股高走＊



本港局勢暫見緩和，本地地產股順勢而上。九置（０１９９７）飆５﹒９６％，報４５﹒３

元，一舉收復十天線（４３﹒２６０元）、廿天線（４４﹒６９５元）及五十天線

（４４﹒０４５元）及百天線（４５﹒４元），暫最佳藍籌；新世界（０００１７）走高

２﹒５１％，報１０﹒６元；新地（０００１６）升３﹒５２％，報１１４﹒８元；恆地

（０００１２）漲２﹒２５％，報３８﹒７元；長實（０１１１３）揚２﹒７５％，報

５４﹒２５元。

受惠中美貿談見曙光，人民幣回穩，離岸人民幣（ＣＮＨ）日內高見７﹒０２６４元，中資

金融股揚。國壽（０２６２８）漲１﹒７３％，報２０﹒５５元；平保（０２３１８）升

０﹒２２％，報９１元；工行（０１３９８）走高１﹒７７％，報５﹒７６元；建行

（００９３９）漲１﹒４２％，報６﹒４２元；農行（０１２８８）升１﹒２５％，報３﹒２５

元。

重型機械股見資金追捧。濰柴動力（０２３３８）揚４﹒４８％，報１４元；中國重汽

（０３８０８）升２﹒６９％，報１３﹒７２元；三一國際（００６３１）走高２﹒８７％，報

４﹒３元；中國龍工（０３３３９）升４％，報２﹒３４元；惟中聯重科（０１１５７）走低０

﹒３５％，報５﹒７６元。



＊中金指水泥需求強勁，水泥股上揚＊



中金發表報告指近期水泥需求強勁，未來盈利增長有望保持高位，刺激水泥板塊走好。海螺

水泥（００９１４）升２﹒９９％，報５１﹒６５元，盤中高見５２﹒２５元兼破頂，亞洲水泥

（００７４３）彈４﹒０１％，報１０﹒１２元；金隅（０２００９）升２﹒８３％，報

２﹒１８元；西部水泥（０２２３３）升２﹒４％，報１﹒２８元；中建材（０３３２３）漲４

﹒８６％，報７﹒７６元。

碧桂園（０２００７）及富力地產（０２７７７）分別獲瑞信及瑞銀上調目標價，帶動內房

股普漲。碧桂園漲３﹒６８％，報１１﹒２８元，破二十天線（１１﹒１４２元）；富力飆

７﹒０３％，報１３﹒７元；萬科（０２２０２）走高４﹒８９％，報３０﹒０５元，領漲國指

股；融創（０１９１８）升２﹒３５％，報３７元；新城發展（０１０３０）升１﹒８７％，報

８﹒１６元。

市場憧憬石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）繼續延長減產三個月至明年中，油股普揚。中石油（

００８５７）走高２﹒４５％，報３﹒７６元；中海油（００８８３）升１﹒１８％，報１２元

；中石化（００３８６）升２﹒２６％，報４﹒５２元；中海油服（０２８８３）軟

０﹒７３％，報１０﹒９２元；中石化油服（０１０３３）跌１﹒２５％，報０﹒７９元。

上周四（２１日）湖南在全國率先開展抗菌藥物帶量採購，醫藥股逆市受壓，中生製藥

（０１１７７）走低２﹒３１％，報１１元，為表現最差藍籌。石藥（０１０９３）跌

１﹒１％，報１９﹒７８元。國藥（０１０９９）軟１﹒３３％，報２６﹒０５元，為跌幅最大

國指股。



＊溫鋼城：旺旺處上升通道，有機會進一步試高位＊



中美兩國領導人皆先後表態願意簽署首階段協議，美股上周五造好，今早港股重上兩萬七。

中投傲揚基金經理溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，中美貿談傳出好消息，刺激美股造好，是帶

動今早港股大升的其中一個原因。另外，今早區議會選舉結果更是一個主要因素。本次區選非建

制派大勝，令本港緊張局勢緩和，相信在未來幾天港股市場氣氛會較為輕鬆，港股會繼續有升勢

，料短期可有力上試２７３００點至２７５００點附近，惟此區間包括２５０天線

（約２７４５０）及本月１１日之下跌裂口（在２７３６１至２７５８２間），相信其阻力較大

。若中美再有變數，恆指在下方２６０００點見支持。

旺旺（００１５１）於上周二（１９日）公布業績後至今已累積不少升幅，加上明年農曆新

年較早，溫鋼城認為現階段旺旺還是可以部署。他又指，旺旺股價正處在上升通道，還形成「一

頂高於一頂」的走勢，相信旺旺有機會進一步上揚，料股價可挑戰６﹒８元至７元之間水平。（

ｆｚ，ｋｓ）

