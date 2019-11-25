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25/11/2019 10:26

【區議會選舉】元朗區區選結果

　　《經濟通通訊社２５日專訊》以下為區議會元朗區區選舉結果：

　　　　選區　　　　　　　當選議員　　　　　　　　　所得票數
　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　豐年　　　　　　　陳敬倫　　　　　　　　　　３４７６
　　　　元朗中心　　　　　石景澄　　　　　　　　　　２６３７
　　　　鳳翔　　　　　　　麥業成　　　　　　　　　　３８３２
　　　　元龍　　　　　　　張秀賢　　　　　　　　　　３１７７
　　　　十八鄉中　　　　　方浩軒（軒仔）　　　　　　４０１３
　　　　水邊　　　　　　　黎國泳　　　　　　　　　　３７９９
　　　　南屏　　　　　　　黃偉賢　　　　　　　　　　３７２７
　　　　北朗　　　　　　　鄺俊宇　　　　　　　　　　４３８２
　　　　元朗東頭　　　　　林廷衞　　　　　　　　　　２３７７
　　　　十八鄉北　　　　　沈豪傑　　　　　　　　　　１８９６
　　　　十八鄉東　　　　　李俊威　　　　　　　　　　１８３８
　　　　十八鄉西　　　　　十八鄉西　　　　　　　　　３３９１
　　　　屏山南　　　　　　梁德明　　　　　　　　　　３１７２
　　　　洪福　　　　　　　陳樹暉　　　　　　　　　　１７８０
　　　　廈村　　　　　　　鄧家良　　　　　　　　　　２９３７
　　　　屏山中　　　　　　張智陽　　　　　　　　　　２４７９
　　　　盛欣　　　　　　　區國權　　　　　　　　　　３５３０
　　　　天盛　　　　　　　侯文健　　　　　　　　　　３３４７
　　　　天耀　　　　　　　何惠彬　　　　　　　　　　３５１３
　　　　耀祐　　　　　　　伍軒宏　　　　　　　　　　４０２７
　　　　慈祐　　　　　　　陳美蓮　　　　　　　　　　４２３８
　　　　嘉湖南　　　　　　吳玉英　　　　　　　　　　３８８２
　　　　瑞愛　　　　　　　黎寳華（程太）　　　　　　４６０５
　　　　瑞華　　　　　　　林進　　　　　　　　　　　３９５５
　　　　頌華　　　　　　　陳詩雅　　　　　　　　　　３６５９
　　　　頌栢　　　　　　　李煒鋒　　　　　　　　　　３２４９
　　　　嘉湖北　　　　　　伍健偉（Ｋ先生）　　　　　４３７１
　　　　悅恩　　　　　　　康展華　　　　　　　　　　３４１６
　　　　晴景　　　　　　　郭文浩　　　　　　　　　　３８０９
　　　　富恩　　　　　　　關俊笙　　　　　　　　　　４３２５
　　　　逸澤　　　　　　　王頴思　　　　　　　　　　４４５４
　　　　天恆　　　　　　　王百羽　　　　　　　　　　６００４
　　　　宏逸　　　　　　　巫啟航　　　　　　　　　　５１００
　　　　屏山北　　　　　　楊家安　　　　　　　　　　２２２１
　　　　錦綉花園　　　　　杜嘉倫　　　　　　　　　　４３２９
　　　　新田　　　　　　　文富穩　　　　　　　　　　２２５７
　　　　錦田　　　　　　　李頌慈　　　　　　　　　　２５６９
　　　　八鄉北　　　　　　鄧鎔耀　　　　　　　　　　１８４８
　　　　八鄉南　　　　　　黎永添　　　　　　　　　　３７９９
　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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