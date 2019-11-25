【區議會選舉】沙田區區選結果

《經濟通通訊社２５日專訊》以下為區議會沙田區區選舉結果：
選區 當選議員 所得票數
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沙田市中心 衛慶祥 ４９６０
瀝源 岑子杰 ３２８３
禾輋 李志宏 ４８３７
第一城 黃文萱 ５１２２
愉城 石威廉 ４４０６
王屋 黎梓恩 ４４４０
沙角 陳兆陽 ４３２１
博康 趙柱幫 ６４２１
水泉澳 盧德明 ３１０１
乙泉 丘文俊 ５２８０
秦豐 陳諾恆 ４７３２
新田圍 程張迎 ４２１２
翠田 許銳宇 ４５５２
顯嘉 陳運通 ３１０１
下城門 黃浩鋒 ３８９４
雲城 張慶樺 ３８６９
徑口 吳錦雄 ５４５３
田心 曾杰 ３３９９
翠嘉 李世鴻 ４８５４
大圍 吳定霖 ４１９８
松田 黃學禮 ４３１３
穗禾 麥梓健 ４０５４
火炭 雷啟榮 ３５５０
駿馬 周曉嵐 ２６１１
海嵐 陳珮明 ３０１９
頌安 葉榮 ４６６５
錦濤 許立燊 ３９２９
馬鞍山市中心 鍾禮謙 ４７４４
烏溪沙 李永成 ４１６７
利安 麥潤培（麥仔） ５３４３
富龍 曾素麗 ５８１６
錦英 丁仕元 ４７７５
耀安 冼卓嵐 ５９５３
恆安 鄭則文 ６８２４
大水坑 容溟舟 ５１５７
鞍泰 鄭仲恆 ４４１９
愉欣 勞越洲 ４６９１
帝怡 林港坤（博士） １９２３
碧湖 陸梓峂 ４２８０
廣康 廖栢康 ３３３３
廣源 楊思健 ３９８２
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